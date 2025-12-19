BEN, né au Portugal, prêt à parcourir l’Europe

MATOSINHOS, Portugal, 19 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le modèle BEN a reçu aujourd’hui le certificat d’homologation de l’Union européenne à l’issue d’un processus long et exigeant mené par l’IDIADA (en Espagne), et peut désormais rouler dans toute l’Europe.

Créée par CEiiA, BEN est une voiture électrique inédite qui incarne un changement de paradigme dans le secteur automobile européen : le passage des constructeurs traditionnels aux bâtisseurs de solutions de mobilité. Reposant sur une carrosserie abordable et une plateforme numérique disruptive hors véhicule (une couche logicielle de haute technologie), BEN permet une connexion fluide avec d’autres véhicules et utilisateurs, soutenant un large éventail d’applications et de nouveaux modèles économiques. Conçu pour intégrer des logiciels partout et à tout moment, le modèle BEN s’appuie sur des technologies de pointe pour permettre une innovation continue du véhicule.

Il a été pensé pour être utilisé et commercialisé comme un service. BEN est la première voiture électrique dotée d’un compteur d’émissions de CO₂ évitées, capable de compenser, tout au long de sa durée de vie, les émissions de carbone générées lors de sa production grâce à la technologie AYR (lauréate du Prix européen Bauhaus 2021).

Le modèle BEN est issu du Plan de relance et de résilience (PRR), géré par l’IAPMEI. Il s’inscrit dans l’Agenda Be.Neutral, piloté par NOS et réunissant 40 partenaires, dont le CEiiA et huit municipalités du nord du Portugal, avec un accent particulier sur Guimarães, qui sera Capitale verte européenne en 2026.

« Avec BEN, le Portugal devient désormais un fabricant européen de mobilité. Nous avons créé BEN comme la réponse de l’Europe à un nouveau modèle social inclusif, fondé sur des voitures électriques plus compactes, plus abordables et plus durables. BEN s’inscrit ainsi dans l’initiative “Small and Affordable e-car” (Voiture électrique compacte et abordable) lancée par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, visant à créer la voiture européenne du futur », déclare Helena Silva, membre du conseil d’administration et directrice technologique (CTO) du CEiiA.

La première phase du développement de BEN s’achève aujourd’hui avec l’obtention du certificat d’homologation, qui autorise la production d’une première série de voitures électriques au BEN Garage du CEiiA, à Matosinhos. La phase suivante prévoit la fabrication de lots de voitures électriques en éditions spéciales, personnalisées pour différentes applications envisagées. Cette période comprendra également la poursuite du développement du produit et l’évolution de l’unité pilote de production de BEN, avec une capacité de 200 unités par an.

En 2026, des sites de production supplémentaires seront mis en place au Portugal et dans le reste de l’Europe. Des négociations sont en cours afin que, d’ici à 2030, la production soit décentralisée et atteigne 20 000 unités par an, avec des prix à partir de 8 000 €.

