KALMAR OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 19.12.2025 KLO 16.45

Kalmarin hallitus on päättänyt uusista osakepohjaisista pitkän aikavälin kannustinjärjestelmistä

Kalmar Oyj:n hallitus on päättänyt uusien ohjelmajaksojen alkamisesta yhtiön seuraavissa osakepohjaisissa pitkän aikavälin kannustinjärjestelmissä: Suoritusperusteinen osakepalkkiojärjestelmä (PSP) ja ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä (RSP).

Kalmarin osakepohjaiset pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät ovat suunnattu yhtiön johdolle ja valituille avainhenkilöille. Kannustinjärjestelmien tarkoituksena on yhdenmukaistaa Kalmarin johdon ja avainhenkilöiden intressit osakkeenomistajien intressien kanssa ja siten edistää omistaja-arvon kasvattamista pitkällä aikavälillä. Ohjelmien tarkoituksena on myös sitouttaa johtoa sekä avainhenkilöitä Kalmarin strategisten tavoitteiden saavuttamiseen.

Kalmar tiedotti PSP- ja RSP-osakepalkkiojärjestelmien perustamisesta 12.2.2025.

Suoritusperusteinen osakepalkkio-ohjelma PSP 2026–2028

PSP 2026–2028 alkaa vuoden 2026 tammikuussa ja päättyy vuoden 2028 joulukuussa. Ohjelman nojalla suoritettava osakepalkkio maksetaan ansaintajakson jälkeen vuoden 2029 ensimmäisen puoliskon aikana. Osakepalkkiot maksetaan Kalmarin B-sarjan osakkeina edellyttäen, että ohjelmalle asetetut suoritustavoitteet saavutetaan.

PSP 2026–2028 -ohjelmassa käytettävät suoritusmittarit ovat yhtiön osakkeen kokonaistuoton kehitys (absolute TSR), Palvelut-segmentin liikevaihdon kasvu sekä vastuullisuusmittarit, jotka koskevat hiilidioksidipäästöjen vähentämistä sekä naisten osuuden kasvattamista yrityksen johtotehtävissä.

PSP 2025–2027 -ohjelmaan osallistuu noin 60 henkilöä, mukaan lukien Kalmarin toimitusjohtaja sekä johtoryhmän jäsenet.

Jos PSP 2025–2027 -ohjelmalle asetetut suoritustavoitteet saavutetaan kokonaisuudessaan, ohjelman perusteella maksettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä on yhteensä enintään noin 250 000 osaketta. Osakkeiden määrä kuvastaa bruttoansaintaa, josta vähennetään soveltuva ennakonpidätys.

Ehdollinen osakepalkkio-ohjelma RSP 2026–2028

RSP 2025–2027 alkaa tammikuussa 2026. Yhtiö voi ohjelman kuluessa myöntää kiinteämääräisiä osakepalkkioita erikseen valituille avainhenkilöille. Ohjelman perusteella suoritettavat osakepalkkiot maksetaan osallistujille Kalmarin B-sarjan osakkeina yhdessä tai useammassa erässä rajoitusjakson päättymiseen mennessä ja viimeistään vuoden 2029 ensimmäisen puoliskon aikana.

Ohjelman nojalla maksettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä on yhteensä enintään noin 25 000 osaketta. Osakkeiden määrä kuvastaa bruttoansaintaa, josta vähennetään soveltuva ennakonpidätys.

Muita ehtoja

Ohjelmien nojalla osallistujille suoritettavan palkkion määrää on rajoitettu osakkeen kurssikehitykseen kytketyllä maksukatolla.

Mikäli osallistujan työsuhde Kalmarissa päättyy ennen palkkion maksamista, hän ei pääsääntöisesti ole oikeutettu palkkioon asianomaisen ohjelman perusteella.

Kalmar soveltaa osakeomistussuositusta yhtiön johtoryhmän jäseniin. Sen mukaan johtoryhmän kunkin jäsenen odotetaan säilyttävän omistuksessaan vähintään puolet yhtiön osakepalkkiojärjestelmistä saamistaan osakkeista, kunnes hänen osakeomistuksensa arvo yhtiössä vastaa vähintään hänen bruttomääräisen vuosipalkkansa määrää.



Kalmar Oyj

Hallitus



Lisätietoja:

Hanna Reijonen, henkilöstöjohtaja puh. 040 191 6669

Carina Geber-Teir, sijoittajasuhde-, markkinointi- ja viestintäjohtaja, puh. 040 502 4697

Kalmar lyhyesti

Kalmar (Nasdaq Helsinki: KALMAR) liikuttaa hyödykkeitä kriittisissä toimitusketjuissa maailmanlaajuisesti, ja sen visiona on olla edelläkävijä kestävän materiaalien käsittelyn laitteissa ja palveluissa. Yhtiö tarjoaa laajan valikoiman uraauurtavia raskaiden materiaalien käsittelylaitteita ja palveluja satamille ja terminaaleille, jakelukeskuksille, valmistavalle teollisuudelle ja raskaan logistiikan tarpeisiin. Kalmar toimii maailmanlaajuisesti yli 120 maassa ja työllistää noin 5 200 henkilöä. Kalmarin pääkonttori sijaitsee Helsingissä, Suomessa. Vuonna 2024 yhtiön liikevaihto oli yhteensä noin 1,7 miljardia euroa. www.kalmar.fi