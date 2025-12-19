Velan Inc. : Avis

MONTRÉAL, 19 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --



Velan Inc. (TSX: VLN) annonce aujourd’hui que le mercredi 14 janvier 2026, elle communiquera ses résultats financiers pour le troisième trimestre terminé le 30 novembre 2025.

La société tiendra une conférence téléphonique le jeudi 15 janvier 2026, à 08H00 (HNE) pour discuter de ses résultats financiers. Pour participer instantanément à la conférence téléphonique par téléphone, veuillez utiliser le lien suivant pour vous inscrire facilement près de l'heure de début de l'appel. Après l'inscription, le système vous appellera instantanément et vous connectera automatiquement à la conférence téléphonique : https://emportal.ink/4awUyQ3.

Vous pouvez également vous connecter à la conférence téléphonique en composant le 1-800-990-4777 et vous serez connecté à l'appel par un opérateur.

Vous pouvez également diffuser l'appel par webdiffusion en suivant ce lien: https://app.webinar.net/6QDg7rEJqAb. La rediffusion de la web émission sera disponible à la même URL dans les 2 heures suivant la fin de l'appel.

Une rediffusion de l'appel sera disponible dans les 2 heures suivant la fin de l'appel jusqu'au 22 janvier 2026 en composant le 1-289-819-1450 ou le 1-888-660-6345 et en entrant le code de rediffusion 05881.

Le matériel qui sera présenté pendant la conférence téléphonique sera disponible peu de temps avant l'événement sur le site Web de la société sous la section Relations avec les investisseurs https://www.velan.com/fr/company/investor_relations).

Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec :

Rishi Sharma, Chef de la direction financière

Tél. : 438-817-4430

ou

Martin Goulet, M.Sc., CFA

MBC Capital Markets Advisors

Tel.: (514) 731-0000, ext. 229