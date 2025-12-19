Siili Solutions Oyj päätti henkilöstön osakesäästöohjelman uudesta säästökaudesta ja siihen liittyvästä optio-ohjelmasta

Siili Solutions Oyj Pörssitiedote 19.12.2025 kello 17.00

Siili Solutions Oyj:n hallitus päätti vuonna 2018 perustetun SiiliX Share -osakesäästöohjelman uudesta säästökaudesta 2026–2027 ja siihen liittyvästä optio-ohjelmasta. Uuden säästökauden yksityiskohdat ovat pääosin edellisen säästökauden mukaiset. SiiliX Share -osakesäästöohjelman kautta yli 300 Siilin työntekijästä on tullut Siilin osakkeenomistajia.

Uusi säästökausi alkaa 1.2.2026 ja päättyy 31.1.2027. Enimmäissäästön määrä kuukaudessa on 400 euroa. Osallistujat saavat palkkiona maksutta Siili Solutions Oyj:n optio-oikeuksia ostettuja osakkeita kohden. Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden yhtiön uuden tai sen hallussa olevan osakkeen maksamalla optio-oikeuksien ehtojen mukaisen osakkeen merkintähinnan. Osakesäästöohjelmaa tarjotaan konsernin työntekijöille pois lukien Yhdysvaltojen, Supercharge Kft:n ja Integrations Group Oy:n työntekijät. Osallistuminen ohjelmaan on vapaaehtoista. Säästöosakkeet ostetaan markkinoilta puolivuosittain yhtiön tulosjulkistusten jälkeen.

Hallitus päätti optio-ohjelmasta yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 8.4.2025 antaman valtuutuksen nojalla. Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 160 000 kappaletta ja ne oikeuttavat merkitsemään yhtä monta osaketta. Optio-oikeuksilla merkittävän osakkeen merkintähinta on osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Nasdaq Helsinki Oy:ssä maaliskuussa 2026. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on 1.8.2028–1.8.2029. Optio-oikeuksien 2026A ehdot ovat tämän tiedotteen liitteenä ja nähtävissä yhtiön verkkosivuilla www.siili.com/fi/sijoittajille.

Siili Solutions Oyj lyhyesti:



Siili Solutions Oyj on tekoälyavusteisen ohjelmistokehityksen edelläkävijä. Siili on asiakkaalle paras kumppani, kun haetaan kasvua, tehokkuutta ja kilpailuetua digitaalisin keinoin. Päämarkkinamme ovat Suomi, Alankomaat, Iso-Britannia ja Saksa. Siili Solutions Oyj:n osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla. Siili on kasvanut kannattavasti perustamisestaan vuodesta 2005 lähtien. www.siili.com/fi

