OncoInv y MaxBloch se asocian para ampliar la detección temprana de cáncer en Centroamérica

HOUTEN, Países Bajos, Dec. 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- OncoInv, una empresa con sede en los Países Bajos enfocada en la detección temprana de múltiples cánceres, ha firmado un acuerdo de distribución con MaxBloch Clinical Laboratories para introducir OncoSeek®, su prueba de sangre de detección temprana de múltiples cánceres, en El Salvador. El acuerdo marca el inicio oficial de la colaboración y amplía el acceso a la detección temprana de cáncer en Centroamérica.

A través de esta alianza, OncoSeek® estará disponible mediante la red nacional de laboratorios de MaxBloch, lo que permitirá que los proveedores de salud en todo El Salvador ofrezcan la prueba utilizando la infraestructura de laboratorio existente. La colaboración está diseñada para mejorar el acceso a una detección temprana y asequible de múltiples cánceres en un sistema de salud donde el diagnóstico oportuno sigue siendo desigual.

Acceso a soluciones de detección temprana

“Esta alianza forma parte de nuestra misión continua de reducir las desigualdades en salud a nivel global”, afirmó Jesper Verhey, Chief Commercial Officer de OncoInv. “La carga del cáncer está creciendo, pero también nuestra capacidad de actuar. Al unir fuerzas con MaxBloch Clinical Laboratories, acercamos OncoSeek® a las personas que más lo necesitan”.

“En MaxBloch, creemos que la detección temprana de múltiples cánceres es una de las herramientas más sólidas para mejorar los resultados de los pacientes”, señaló Lisette Bloch, Chief Executive Officer de MaxBloch Clinical Laboratories. “La introducción de OncoSeek® en El Salvador nos permite ofrecer una solución científicamente robusta y accesible, alineada con nuestro compromiso de larga data con diagnósticos de alta calidad y ética”.

La alianza refleja un compromiso compartido de reducir las desigualdades de salud relacionadas con el cáncer al ampliar el acceso a soluciones de detección temprana en toda Centroamérica.

Detecta nueve tipos de cáncer de alta mortalidad

Se espera que la carga de cáncer en América Latina continúe aumentando de manera marcada. Estimaciones basadas en tendencias demográficas proyectan un incremento del 67% en los nuevos casos de cáncer para 2040, alcanzando alrededor de 2,4 millones de casos nuevos al año si se mantienen las tasas actuales.

OncoSeek® es una prueba de sangre de bajo costo y escalable capaz de detectar nueve tipos de cáncer de alta mortalidad a partir de una sola muestra de sangre. La prueba analiza seis marcadores tumorales proteicos, y los resultados se procesan mediante software basado en la nube que aplica aprendizaje automático y analítica de big data. El algoritmo es operado por OncoInv, una subsidiaria de propiedad total de la fundación sin fines de lucro Inspire2Live. Cumple plenamente con el RGPD (GDPR) y cuenta con marcado CE. En países de ingresos bajos y medianos, OncoSeek® se ofrece en el sector público bajo un modelo sin fines de lucro, apoyando la equidad en salud global.

A photo accompanying this announcement is available at https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2891f79d-95bf-4600-b1ba-36f4f4442a2c/es