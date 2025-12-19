Den 23. oktober 2025 igangsatte Fast Ejendom Danmark A/S (”Selskabet”) et aktietilbagekøbsprogram.
Aktietilbagekøbet løber i perioden fra og med den 24. oktober 2025 til og med den 23. oktober 2026. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier op til en maksimal værdi af 10,0 mio. kr. i et aktietilbagekøbsprogram efter bestemmelserne i EU’s forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU’s forordning 2016/1052 om supplerende regler til forordning nr. 596/2014, den såkaldte ”Safe Harbour” metode, som værner børsnoterede selskaber og deres bestyrelse og direktion imod overtrædelse af forbuddene mod markedsmisbrug i forbindelse med aktietilbagekøb.
Følgende transaktioner er foretaget under dette program:
|Antal aktier
|Gennemsnitlig købskurs (DKK pr. aktie)
|Beløb (DKK)
|Akkumuleret under programmet jf. seneste meddelelse
|21.863
|201,33
|4.401.576
|15. december 2025
|480
|220,00
|105.600
|16. december 2025
|20
|220,00
|4.400
|17. december 2025
|490
|222,00
|108.780
|18. december 2025
|520
|218,00
|113.360
|19. december 2025
|500
|216,00
|108.000
|Akkumuleret under programmet jf. ovenstående transaktioner
|23.873
|202,81
|4.841.716
Med ovenstående transaktioner, udgør Selskabets beholdning af egne aktier 76.336 stk., svarende til 2,87% af det totale antal udstedte aktier på 2.659.442 stk.
Med venlig hilsen
Torben Schultz
Adm. direktør
For yderligere oplysninger venligst kontakt
Adm. direktør Torben Schultz, 40 10 28 76
Bilag
|Stk
|Kode
|Pris
|Tidspunkt
|Børs
|480
|FED.CO
|220
|20251215 09:18:40.604891
|XCSE
|20
|FED.CO
|220
|20251216 14:35:30.897826
|XCSE
|150
|FED.CO
|222
|20251217 09:03:03.015240
|XCSE
|18
|FED.CO
|222
|20251217 09:03:03.015240
|XCSE
|11
|FED.CO
|222
|20251217 09:03:56.057146
|XCSE
|58
|FED.CO
|222
|20251217 11:00:00.810752
|XCSE
|253
|FED.CO
|222
|20251217 13:20:33.982850
|XCSE
|520
|FED.CO
|218
|20251218 12:37:00.596961
|XCSE
|5
|FED.CO
|216
|20251219 13:57:20.595044
|XCSE
|86
|FED.CO
|216
|20251219 14:13:30.784354
|XCSE
|409
|FED.CO
|216
|20251219 15:06:10.629799
|XCSE
Vedhæftet fil