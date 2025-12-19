Aktietilbagekøbsprogram

 | Source: Fast Ejendom Danmark Fast Ejendom Danmark

Den 23. oktober 2025 igangsatte Fast Ejendom Danmark A/S (”Selskabet”) et aktietilbagekøbsprogram.

Aktietilbagekøbet løber i perioden fra og med den 24. oktober 2025 til og med den 23. oktober 2026. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier op til en maksimal værdi af 10,0 mio. kr. i et aktietilbagekøbsprogram efter bestemmelserne i EU’s forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU’s forordning 2016/1052 om supplerende regler til forordning nr. 596/2014, den såkaldte ”Safe Harbour” metode, som værner børsnoterede selskaber og deres bestyrelse og direktion imod overtrædelse af forbuddene mod markedsmisbrug i forbindelse med aktietilbagekøb.

Følgende transaktioner er foretaget under dette program:

 Antal aktierGennemsnitlig købskurs (DKK pr. aktie)Beløb (DKK)
Akkumuleret under programmet jf. seneste meddelelse21.863201,334.401.576
15. december 2025480220,00105.600
16. december 202520220,004.400
17. december 2025490222,00108.780
18. december 2025520218,00113.360
19. december 2025500216,00108.000
Akkumuleret under programmet jf. ovenstående transaktioner23.873202,814.841.716

Med ovenstående transaktioner, udgør Selskabets beholdning af egne aktier 76.336 stk., svarende til 2,87% af det totale antal udstedte aktier på 2.659.442 stk.

Med venlig hilsen

Torben Schultz
Adm. direktør

For yderligere oplysninger venligst kontakt
Adm. direktør Torben Schultz, 40 10 28 76

Bilag

StkKodePrisTidspunktBørs
480FED.CO22020251215 09:18:40.604891XCSE
20FED.CO22020251216 14:35:30.897826XCSE
150FED.CO22220251217 09:03:03.015240XCSE
18FED.CO22220251217 09:03:03.015240XCSE
11FED.CO22220251217 09:03:56.057146XCSE
58FED.CO22220251217 11:00:00.810752XCSE
253FED.CO22220251217 13:20:33.982850XCSE
520FED.CO21820251218 12:37:00.596961XCSE
5FED.CO21620251219 13:57:20.595044XCSE
86FED.CO21620251219 14:13:30.784354XCSE
409FED.CO21620251219 15:06:10.629799XCSE


Vedhæftet fil


Attachments

Meddelelse nr 19 i 2025 (aktietilbagekøbsprogram)

Recommended Reading

  • December 15, 2025 02:48 ET | Source: Fast Ejendom Danmark
    Aktietilbagekøbsprogram

    Den 23. oktober 2025 igangsatte Fast Ejendom Danmark A/S (”Selskabet”) et aktietilbagekøbsprogram. Aktietilbagekøbet løber i perioden fra og med den 24. oktober 2025 til og med den 23. oktober 2026....

    Read More
    Aktietilbagekøbsprogram
  • December 08, 2025 02:47 ET | Source: Fast Ejendom Danmark
    Aktietilbagekøbsprogram

    Den 23. oktober 2025 igangsatte Fast Ejendom Danmark A/S (”Selskabet”) et aktietilbagekøbsprogram. Aktietilbagekøbet løber i perioden fra og med den 24. oktober 2025 til og med den 23. oktober 2026....

    Read More
    Aktietilbagekøbsprogram