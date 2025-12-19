Den 23. oktober 2025 igangsatte Fast Ejendom Danmark A/S (”Selskabet”) et aktietilbagekøbsprogram.

Aktietilbagekøbet løber i perioden fra og med den 24. oktober 2025 til og med den 23. oktober 2026. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier op til en maksimal værdi af 10,0 mio. kr. i et aktietilbagekøbsprogram efter bestemmelserne i EU’s forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU’s forordning 2016/1052 om supplerende regler til forordning nr. 596/2014, den såkaldte ”Safe Harbour” metode, som værner børsnoterede selskaber og deres bestyrelse og direktion imod overtrædelse af forbuddene mod markedsmisbrug i forbindelse med aktietilbagekøb.

Følgende transaktioner er foretaget under dette program:

Antal aktier Gennemsnitlig købskurs (DKK pr. aktie) Beløb (DKK) Akkumuleret under programmet jf. seneste meddelelse 21.863 201,33 4.401.576 15. december 2025 480 220,00 105.600 16. december 2025 20 220,00 4.400 17. december 2025 490 222,00 108.780 18. december 2025 520 218,00 113.360 19. december 2025 500 216,00 108.000 Akkumuleret under programmet jf. ovenstående transaktioner 23.873 202,81 4.841.716

Med ovenstående transaktioner, udgør Selskabets beholdning af egne aktier 76.336 stk., svarende til 2,87% af det totale antal udstedte aktier på 2.659.442 stk.

Torben Schultz

Adm. direktør

Adm. direktør Torben Schultz, 40 10 28 76

Stk Kode Pris Tidspunkt Børs 480 FED.CO 220 20251215 09:18:40.604891 XCSE 20 FED.CO 220 20251216 14:35:30.897826 XCSE 150 FED.CO 222 20251217 09:03:03.015240 XCSE 18 FED.CO 222 20251217 09:03:03.015240 XCSE 11 FED.CO 222 20251217 09:03:56.057146 XCSE 58 FED.CO 222 20251217 11:00:00.810752 XCSE 253 FED.CO 222 20251217 13:20:33.982850 XCSE 520 FED.CO 218 20251218 12:37:00.596961 XCSE 5 FED.CO 216 20251219 13:57:20.595044 XCSE 86 FED.CO 216 20251219 14:13:30.784354 XCSE 409 FED.CO 216 20251219 15:06:10.629799 XCSE





