CREDIT AGRICOLE SA : REDUCTION DE MOYENS AU CONTRAT DE LIQUIDITE AVEC KEPLER CHEUVREUX

Communiqué de presse

Montrouge, le 19 décembre 2025

REDUCTION DE MOYENS AU CONTRAT DE LIQUIDITE

AVEC KEPLER CHEUVREUX

Par contrat en date du 25 octobre 2006 et mis à jour le 18 janvier 2019, et modifié par un avenant n°1 en date du 6 juillet 2020 et par un avenant n°2 en date du 18 mars 2022, la société Crédit Agricole S.A. (ISIN : FR0000045072) a confié à la société Kepler Cheuvreux la mise en œuvre d’un contrat de liquidité (le « Contrat »). Ce Contrat, doté d’un montant initial de 50 millions d’Euros, a pour objet l'animation des actions de Crédit Agricole S.A. sur le marché réglementé d’Euronext Paris.

Afin de réajuster l’enveloppe mise à disposition de ce Contrat, il a été procédé, en date du 19 décembre 2025, à un retrait d’un million cinq cent mille Euros du compte de Liquidité (le « Retrait »).

Le Retrait a été effectué conformément aux dispositions du Règlement (UE n°596/2014 sur les abus de marché (« Règlement MAR »), du Règlement délégué (UE) 2016/908 de la Commission du 26 février 2016 complétant le Règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation sur les critères, la procédure et les exigences concernant l’instauration d’une pratique de marché admise et les exigences liées à son maintien, à sa suppression ou à la modification de ses conditions d’admission, des articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce et à la décision AMF n° 2021-01 du 22 juin 2021, applicable à compter du 1er juillet 2021.

La position, après Retrait de ces moyens, en date du 19 décembre 2025 est de :

- 43 442 934,57 €

- 334 529 titres

Les informations détaillées peuvent être consultées sur le site internet de Crédit Agricole S.A. à l’adresse suivante : https://www.credit-agricole.com/finance/information-reglementee

