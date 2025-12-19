L’avion Bombardier Global 8000, le jet d’affaires le plus rapide du monde, reçoit la certification de la Federal Aviation Administration (FAA) des États-Unis

Le Global 8000 (1) est l’avion civil le plus rapide depuis le Concorde, avec une vitesse maximale de Mach 0,95 à l’avant-garde de l’industrie et une distance franchissable de 8 000 milles marins (NM)

est l’avion civil le plus rapide depuis le Concorde, avec une vitesse maximale de Mach 0,95 à l’avant-garde de l’industrie et une distance franchissable de 8 000 milles marins (NM) L’avion Global 8000 offre l’altitude en cabine la plus basse en production dans l’aviation d’affaires, soit seulement 2 691 pi en cabine à 41 000 pi d’altitude

L’avion Global 8000 a reçu la certification de type de Transports Canada le 5 novembre 2025 et est entré en service en décembre 2025

MONTRÉAL, 19 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier a annoncé aujourd’hui que l’avion Global 8000(1), le jet d’affaires le plus rapide du monde, a reçu la certification de la Federal Aviation Administration (FAA) des États-Unis. La certification de la FAA est le plus récent jalon d’une série de réalisations au cours de la dernière année qui continuent d’illustrer les caractéristiques exceptionnelles de cet avion d’affaires très long-courrier en tête de l’industrie – le plus rapide et le plus luxueux dans le ciel. L’avion Global 8000 a obtenu la certification de type de Transports Canada le 5 novembre 2025 et est entré en service en décembre 2025. La certification de l’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) est en cours.

« Cette réalisation est le résultat direct de notre engagement envers l’excellence et du travail dévoué de nos employés hautement qualifiés, de nos fournisseurs, de Transports Canada et de la FAA dans le cadre d’une collaboration efficace », a déclaré Stephen McCullough, vice-président principal, Ingénierie et Développement de produits de Bombardier. « L’obtention de la certification de la FAA pour l’avion Global 8000 établit de nouvelles normes de performance dans l’industrie et marque l’un des derniers chapitres de notre programme de développement très réussi pour ce jet d’affaires révolutionnaire. »

En plus d’être entré en service et d’avoir obtenu les certifications des autorités réglementaires canadiennes et américaines en respectant le calendrier, l’avion Global 8000 a également redéfini l’aviation d’affaires en raison de ses performances inégalées et de sa cabine raffinée.

Avec l’altitude en cabine la plus basse en production dans l’aviation d’affaires, à 2 691 pi, les clients auront l’impression d’être au sommet du Burj Khalifa alors qu’ils volent à 41 000 pi. Cette altitude en cabine considérablement réduite minimise le stress physiologique généralement associé aux voyages en haute altitude, permettant aux passagers d’arriver à destination frais et dispos, prêts à performer.

L’avion Global 8000 offre également une vitesse maximale de Mach 0,95, ce qui permet aux clients de voler plus loin et plus vite que tout autre jet d’affaires à quatre véritables zones concurrent dans l’industrie.

L’avion Global 8000 est également le seul jet d’affaires à quatre véritables zones à offrir une distance franchissable de 8 000 NM, ce qui permet d’assurer sans escale un plus grand nombre de liaisons que jamais. Outre ses capacités long-courriers, l’avion demeure remarquablement agile, avec des performances au décollage et à l’atterrissage comparables à celles d’un avion léger. Le profil évolué de son aile, dotée de becs de bord d’attaque uniques, permet à ses clients de maîtriser jusqu’à 30 % plus d’aéroports que son plus proche rival.

À propos de Bombardier

Chez Bombardier (BBD-B.TO), nous concevons, construisons, modifions et entretenons les avions les plus performants du monde pour les particuliers, les entreprises, les forces militaires et les gouvernements les plus avisés du monde. Cela signifie non seulement de dépasser les exigences des normes, mais aussi de comprendre les clients suffisamment bien pour anticiper leurs besoins inexprimés.

Pour eux, nous tenons à jouer un rôle de pionniers dans l’avenir de l’aviation – en innovant pour rendre le transport aérien plus fiable, plus efficace et plus durable. De plus, nous tenons absolument à faire preuve d’un savoir-faire attentionné sans pareil, en renforçant la confiance de nos clients et en leur offrant l’expérience de haut niveau à laquelle ils s’attendent. Parce que les gens qui façonnent le monde auront toujours besoin des moyens les plus productifs et les plus responsables pour s’y déplacer.

Les clients de Bombardier exploitent une flotte de plus de 5 200 avions, soutenus par un vaste réseau mondial de membres de l’équipe Bombardier, ainsi que par 10 établissements de services dans six pays. Les avions Bombardier aux performances de premier ordre sont fièrement construits dans des installations d’activités liées aux aérostructures, à l’assemblage ou à la finition au Canada, aux États-Unis et au Mexique. En 2024, Bombardier a été honorée par le prestigieux prix Red Dot du « Meilleur des meilleurs » pour les marques et le design en communication.

Information

Vous trouverez des nouvelles et des renseignements sur l’entreprise, y compris le rapport de Bombardier sur la durabilité, ainsi que les plans de l’entreprise pour couvrir la totalité de ses opérations aériennes avec un mélange de carburant d’aviation durable en utilisant le système « Réserver et réclamer », sur le site bombardier.com.

Pour en savoir plus sur les produits et le réseau de service à la clientèle de Bombardier à l’avant-garde de l’industrie, consultez le site bombardier.com. Suivez-nous sur X @Bombardier.

Ressources pour les médias

Formulaire générique de relations médias

Christina Lemyre McCraw

+1 514 497-4928

christina.lemyremccraw@aero.bombardier.com

(1) L’avion Global 8000 a reçu la certification de la Federal Aviation Administration des États-Unis le 19 décembre 2025 et la certification de type de Transports Canada le 5 novembre 2025. La certification de l’Agence européenne de la sécurité aérienne est en cours. Toutes les spécifications et données sont assujetties à certaines règles d’exploitation, hypothèses et autres conditions. L’avion Global 8000 est entré en service en décembre 2025. Voir la mise en garde sur les énoncés prospectifs à la fin de ce communiqué.

Bombardier, Global et Global 8000 sont des marques déposées ou non déposées de Bombardier Inc. ou de ses filiales.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient certains énoncés prospectifs. De par leur nature, les énoncés prospectifs exigent que la Société formule des hypothèses et ils sont assujettis à d’importants risques et incertitudes, connus et inconnus, de sorte que nos résultats réels de périodes futures pourraient différer grandement des résultats prévus dans ces mêmes énoncés prospectifs. Voir la mise en garde sur les « Énoncés prospectifs » dans le plus récent rapport financier publié par Bombardier Inc. pour en savoir plus.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9df3081d-6033-4ea1-8f0b-4665a14418d9/fr