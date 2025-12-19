EDF : Evolutions au sein du Comité Exécutif du Groupe EDF

Evolutions au sein du Comité Exécutif du Groupe EDF

À l’issue des procédures d’information et de consultation des instances représentatives du personnel et à compter du 1er janvier 2026, les activités du nouveau nucléaire d’EDF seront organisées autour de quatre directions :

La direction maîtrise d'ouvrage nouveau nucléaire, qui assurera le pilotage stratégique des programmes nouveau nucléaire, sous la responsabilité de Xavier Gruz, directeur exécutif Groupe.





La direction projets et partenariats industriels, qui assurera la maîtrise d'œuvre des projets nouveau nucléaire, sous la responsabilité de Thierry Le Mouroux, directeur exécutif Groupe.





La direction de l'ingénierie nucléaire, qui assurera des missions d'ingénierie transverses au service du parc existant et des projets nouveau nucléaire, sous la responsabilité d' Alain Tranzer, directeur exécutif Groupe.





Le développement nucléaire international, l'autorité technique et produits ainsi que la planification demeureront au sein de la direction stratégie, technologies, innovation et développement, sous la responsabilité de Xavier Ursat, directeur exécutif Groupe.





À propos de Xavier Gruz

Après une première expérience en bureau d'études, comme maître d'œuvre, Xavier Gruz intègre l'équipe de maîtrise d'ouvrage chargée de la réalisation de deux projets autoroutiers en Haute-Savoie. Il réalise ensuite des études économiques sur plusieurs dossiers d'infrastructure et travaille sur des projets de transports publics en milieu urbain.

En 1999, il rejoint Réseau Ferré de France (RFF), à Besançon, en tant que responsable du pilotage technique du projet de la Ligne Grande-Vitesse (LGV) Rhin-Rhône. Il accompagne le projet jusqu’à sa mise en service en qualité de chef de mission puis directeur du projet (maitrise d’ouvrage).

En juillet 2012, Xavier Gruz rejoint l’équipe EOLE (prolongement du RER E vers l'ouest) en tant que directeur de projet unique de la maîtrise d’ouvrage SNCF Réseau.

Le 1er décembre 2024, Xavier Gruz rejoint le groupe EDF.

Xavier Gruz est diplômé de l’École nationale des Ponts et Chaussées.

À propos de Thierry Le Mouroux

Thierry Le Mouroux débute sa carrière professionnelle en 1989 aux Etats-Unis en tant que chargé de développement d’une start-up spécialisée dans les technologies de l’internet haut-débit. En 1990, il rejoint le groupe Eiffage et devient, en 1995, directeur général de Forclum Littoral. Entre 2000 et 2010, il occupe plusieurs fonctions de dirigeant pour l’entreprise Suez Eau France. En 2010, Thierry Le Mouroux est nommé directeur général d’Endel Engie où il s’implique fortement dans les opérations des chantiers de l’EPR de Flamanville 3 et du Grand Carénage. En 2013, il devient président-directeur général d’Endel Engie. Il participe au développement de l’entreprise dans les secteurs de l’industrie nucléaire civile, des industries de l’énergie ainsi que dans l’industrie spatiale et de la construction navale militaire. Entre 2016 et 2020, il occupe plusieurs postes stratégiques chez Framatome. En 2020, Thierry Le Mouroux rejoint Areva en tant que directeur général adjoint en charge du projet EPR Olkiluoto 3. Il réalise notamment la réorganisation fonctionnelle du projet permettant sa livraison dans le respect du budget et du calendrier. Il est depuis le 1er janvier 2024 directeur exécutif en charge de la direction projets et construction.

Thierry Le Mouroux est titulaire d’un diplôme d’ingénieur spécialisé en mécanique et électricité de l’ESTP et d’un MBA en management de projets.

À propos de Alain Tranzer

Alain Tranzer débute sa carrière en 1991 dans le groupe PSA. Après un passage en ingénierie des liaisons au sol, il y occupe successivement les postes de responsable de sous-système, de directeur qualité usine, d’ingénieur en chef de la Peugeot 407, puis de directeur du programme Peugeot 208-2008. En 2013, Alain Tranzer prend la responsabilité des avant-projets du groupe PSA, de la politique modulaire et des projets complexes que sont les véhicules autonomes, connectés, électriques et hybrides électriques.

Depuis 2018, il était pour le groupe PSA Senior Vice-Président, en charge du programme de « réduction du CO₂ et de la maîtrise d’ouvrage des motorisations, plateformes et modules technologiques associés ».

De 2020 à 2024, il est responsable du pilotage du plan « excell » qui vise à renforcer la qualité industrielle, les compétences et la gouvernance des grands projets nucléaires du groupe EDF.

Depuis le 1er avril 2024, Alain Tranzer est directeur exécutif Groupe en charge de la Direction Ingénierie et Supply chain.

Alain Tranzer est ingénieur diplômé de l'École Polytechnique et de l'École des Mines de Paris.

À propos de Xavier Ursat

Entré en 1991 à EDF, Xavier Ursat exerce diverses fonctions au sein de l’ingénierie hydraulique jusqu’en 2002. Il pilote la réalisation des centres de conduite hydraulique d’EDF et contribue à des projets internationaux, notamment en Amérique du Sud.

De 2002 à 2005, il est nommé Chargé de mission auprès du Directeur Général Adjoint d’EDF en charge de la Production et de l’Ingénierie.

En 2005, il est Directeur Adjoint de l’Unité de Production Alpes à Grenoble, avant de devenir en 2010, Directeur de l’Unité de Production Sud-Ouest à Toulouse. De 2010 à 2015, il occupe successivement les responsabilités de Directeur Délégué, puis Directeur de la Division Production et Ingénierie Hydraulique. En 2015, il est nommé directeur exécutif Groupe de l’Ingénierie et des Projets Nouveau Nucléaire, avant de prendre en charge, en avril 2024, la direction Stratégie, Technologies, Innovation et Développement du groupe EDF.

Depuis avril 2024, Xavier Ursat est directeur exécutif Groupe EDF, en charge de la Direction Stratégie, Technologies, Innovation et Développement.

Président du Comité Stratégique de Filière Nucléaire (CSFN) et du Groupement des Industriels Français de l’Energie Nucléaire (GIFEN), Xavier Ursat est également Président de Nuclear Europe depuis janvier 2025. Il est également Président du Comité de surveillance et d’orientation d’Edvance et membre du Conseil de surveillance de Framatome. Il est par ailleurs Gouverneur honoraire du Conseil mondial de l’eau.

Xavier Ursat est diplômé de l’École Polytechnique et de Télécom Paris.

