Vanguard annonce les distributions en espèces estimées pour les FNB Vanguard

TORONTO, 19 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Placements Vanguard Canada Inc. a annoncé aujourd’hui l’estimation des distributions en espèces définitives, pour décembre 2025, de certains FNB Vanguard énumérés ci-dessous et cotés à la Bourse de Toronto (TSX).

Les porteurs de parts inscrits en date du 30 décembre 2025 recevront des distributions en espèces payables le 07 janvier 2026. Veuillez noter que ces montants sont estimés uniquement en date du 15 décembre 2025 et pourraient changer si les FNB Vanguard connaissent des activités de souscription ou de rachat avant la date ex-dividende.



Voici les détails du montant de la distribution « par part » :

FNB VanguardMC Symbole TSX Distribution par unité ($) CUSIP ISIN Fréquence des paiements FNB indiciel FTSE canadien à dividende élevé Vanguard VDY 0.1667 92203Q104 CA92203Q1046 Mensuel FNB indiciel FTSE FPI canadien plafonné Vanguard VRE 0.07636 92203B107 CA92203B1076 Mensuel Portefeuille FNB de revenu de retraite Vanguard VRIF 0.083 92211X109 CA92211X1096 Mensuel FNB indiciel d'obligations totales canadiennes Vanguard VAB 0.04835 92203E101 CA92203E1016 Mensuel FNB indiciel d’obligations canadiennes à court terme Vanguard VSB 0.04515 92203G106 CA92203G1063 Mensuel FNB indiciel d'obligations de sociétés canadiennes à court terme Vanguard VSC 0.05615 92203N101 CA92203N1015 Mensuel FNB indiciel d’obligations de sociétés canadiennes Vanguard VCB 0.05363 92210P107 CA92210P1071 Mensuel FNB indiciel d'obligations canadiennes gouvernementales Vanguard VGV 0.04017 92210N102 CA92210N1024 Mensuel FNB indiciel d’obligations canadiennes à long terme Vanguard VLB 0.04477 92211H104 CA92211H1047 Mensuel FNB indiciel d'obligations canadiennes gouvernementales à très court terme Vanguard VVSG 0.07758 92213B105 CA92213B1058 Mensuel FNB indiciel FTSE Canada Vanguard VCE 0.41327 92203U105 CA92203U1057 Trimestriel FNB indiciel FTSE Canada toutes capitalisations Vanguard VCN 0.38725 92205P104 CA92205P1045 Trimestriel FNB indiciel américain marché total Vanguard VUN 0.27098 92206D100 CA92206D1006 Trimestriel FNB indiciel américain marché total (couvert en $ CA) Vanguard VUS 0.2495 92206B104 CA92206B1040 Trimestriel FNB indiciel S&P 500 Vanguard VFV 0.39293 92205Y105 CA92205Y1051 Trimestriel FNB indiciel S&P 500 (couvert en $ CA) Vanguard VSP 0.25425 92206A106 CA92206A1066 Trimestriel FNB indiciel américain de croissance de dividendes Vanguard VGG 0.28369 92206F105 CA92206F1053 Trimestriel FNB indiciel américain de croissance de dividendes (couvert en $ CA) Vanguard VGH 0.18996 92206E108 CA92206E1088 Trimestriel FNB indiciel FTSE marchés développés toutes capitalisations hors Amérique du Nord Vanguard VIU 0.26078 92204G105 CA92204G1054 Trimestriel FNB indiciel FTSE marchés développés toutes capitalisations hors Amérique du Nord (couvert en $ CA) Vanguard VI 0.27979 92206P103 CA92206P1036 Trimestriel FNB indiciel FTSE marchés développés toutes capitalisations hors États-Unis Vanguard VDU 0.75558 92206W108 CA92206W1086 Trimestriel FNB indiciel FTSE marchés développés toutes capitalisations hors États-Unis (couvert en $ CA) Vanguard VEF 0.9185 92207G102 CA92207G1028 Trimestriel FNB indiciel FTSE marchés développés hors Amérique du Nord à dividende élevé Vanguard VIDY 0.29203 92202A100 CA92202A1003 Trimestriel FNB indiciel FTSE marchés développés Europe toutes capitalisations Vanguard VE 0.1911 92206M100 CA92206M1005 Trimestriel FNB indiciel FTSE marchés développés Asie-Pacifique toutes capitalisations Vanguard VA 0.39746 92206N108 CA92206N1087 Trimestriel FNB indiciel FTSE marchés émergents toutes capitalisations Vanguard VEE 0.69776 92205X107 CA92205X1078 Trimestriel FNB indiciel FTSE mondial toutes capitalisations hors Canada Vanguard VXC 0.29207 92206Q101 CA92206Q1019 Trimestriel Portefeuille FNB équilibré Vanguard VBAL 0.24319 92207E107 CA92207E1079 Trimestriel Portefeuille FNB prudent Vanguard VCNS 0.2371 92207C101 CA92207C1014 Trimestriel Portefeuille FNB de croissance Vanguard VGRO 0.2403 92207X105 CA92207X1050 Trimestriel Portefeuille FNB de revenu prudent Vanguard VCIP 0.2351 92208H109 CA92208H1091 Trimestriel Portefeuille FNB d’actions Vanguard VEQT 0.76018 92201C107 CA92201C1077 Annuelle FNB mondial à volatilité minimale Vanguard VVO 0.8388 92207Q100 CA92207Q1000 Annuelle FNB mondial à facteur momentum Vanguard VMO 0.66661 92207T104 CA92207T1049 Annuelle FNB mondial à facteur valeur Vanguard VVL 1.16491 92207U101 CA92207U1012 Annuelle

