Storaktionærmeddelelse

I henhold til § 30 i Lov om kapitalmarkeder skal ALK (ALKB:DC / OMX: ALK B) hermed oplyse, at Arbejdsmarkedets Tillægspension (“ATP”) har meddelt, at ATP har reduceret sin ejerandel i ALK til under 5% af aktiekapitalen (tidligere 5,0%). Meddelelsen fra ATP er vedhæftet denne selskabsmeddelelse.

ALK-Abelló A/S

