FPI industriel Nexus annonce l'acquisition de deux immeubles industriels à Montréal

OAKVILLE, Ontario, 19 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fond de placement immobilier Nexus Industriel (« Nexus » ou le « FPI ») (TSX : NXR.UN) est heureux d'annoncer l'acquisition de deux immeubles industriels situés à Montréal, au Québec, pour un montant de 40,1 millions de dollars. Les immeubles ont une superficie locative brute (« SLB ») combinée de 277 000 pieds carrés et font l'objet de baux à long terme expirant en novembre 2032. Le taux de capitalisation initial des baux est de 6,6 %, qui sera révisé à un taux de marché stabilisé estimé à 10,4 % en 2028. L'acquisition a été financée par le recours à la facilité de crédit du FPI.

« Cette opportunité était trop avantageuse pour que nous la laissions passer », a déclaré Kelly Hanczyk, chef de la direction du FPI industriel Nexus. « Ces deux immeubles bien situés et de grande qualité contribueront immédiatement à la croissance du FPEA et de la valeur de l’actif net par part. Ils font l'objet de baux à long terme et présentent un potentiel de réévaluation à la valeur du marché important au cours de la quatrième année, ce qui se traduit par un taux de capitalisation stabilisé de 10,4 %.

« Ces immeubles s'intègrent parfaitement à notre portefeuille et soutiennent notre objectif en tant que partenaire immobilier industriel au Canada, avec pour vision d'être le fournisseur de premier choix de immeubles industriels de haute qualité au Canada », a conclu M. Hanczyk.

Details of the Properties are as follows:

Adresse du bien immobilier Type d'immeuble SLB (pieds carrés) 7505 Rue Saint-Patrick, LaSalle, QC Industriel 193 916 2370 Rue de la Province, Longueuil, QC Industriel 83 249



À propos du FPI industriel Nexus

Nexus est un fonds de placement immobilier axé sur la croissance qui vise à accroître la valeur pour ses détenteurs de parts grâce à l'acquisition d'immeubles industriels situés dans les marchés primaires et secondaires du Canada, ainsi qu'à la propriété et à la gestion de son portefeuille immobilier. Le FPI détient actuellement un portefeuille de 89 immeubles représentant une superficie locative brute d'environ 12,9 millions de pieds carrés.

