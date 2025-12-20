Déclaration du CN au sujet du dépôt de la demande de UP et NS auprès du STB

MONTRÉAL, 19 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La demande déposée ce matin par Union Pacific et Norfolk Southern ne parvient pas à démontrer que la fusion renforcerait la concurrence ou engendrerait des avantages publics significatifs nécessitant une fusion. Elle est loin de respecter les règles de fusion de 2001 et les anciennes règles de fusion établies par le Surface Transportation Board (STB).

La protection de la concurrence n’est pas facultative; elle est essentielle au maintien de bas coûts et d’une économie en santé. Concrètement, cette fusion aurait pour effet de réduire le nombre d’options de transport ferroviaire pour les clients tout en créant une seule entité exerçant un contrôle sur plus de 40 % du marché de transport ferroviaire de marchandises aux États-Unis. Sans véritable concurrence dans le milieu du transport ferroviaire, les prix augmentent et les consommateurs sont les perdants.

Le CN participera activement au processus du STB et encourage toutes les parties prenantes à le faire aussi pour que toutes les voix soient entendues et que la concurrence soit rehaussée.

À propos du CN

Le CN propulse l’économie en acheminant annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord pour ses clients. Grâce à son réseau ferroviaire de près de 20 000 milles et à ses services de transport connexes, le CN relie les côtes est et ouest du Canada au Midwest américain et à la côte du Golfe des États-Unis, contribuant au commerce durable et à la prospérité des collectivités qu’il dessert depuis 1919.

Sources:

Médias Investisseurs Jonathan Abecassis Stacy Alderson Premier directeur Vice-présidente adjointe Relations avec les médias Relations avec les investisseurs 438 455-3692

media@cn.ca 514 399-0052

investor.relations@cn.ca



