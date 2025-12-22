Muudatus LHV Groupi auditikomitees

AS LHV Groupi nõukogu on määranud alates 1. jaanuarist 2026 kolmeks aastaks uueks auditikomitee liikmeks Indrek Heinloo. Samal kuupäeval lõppevad senise liikme Raivo Heina volitused. Pärast muudatust jätkab LHV Groupi audiitorkomitee tööd neljaliikmelisena koosseisus: Verner Uibo, Indrek Heinloo, Tauno Tats ja Rain Lõhmus.

Indrek Heinloo on töötanud Luminor Banki juhatuse liikme ja muutuste protsessi juhina (2018–2020), vastutades panga ühinemisjärgse muutuse elluviimise eest, ning Veriffi operatsioonide juhina (2020–2024), juhtides operatsioonide, vastavuskontrolli, riskijuhtimise ja õiguse üksuseid. Hiljuti on ta pakkunud nõustamisteenuseid ettevõtte Heinloo Consulting kaudu ning alates 2025. aasta jaanuarist töötab tulude juhina ettevõttes Zid.sa. Varasemalt on ta töötanud juhtivatel ametikohtadel McKinsey & Company ja Jumia Groupi juures. Indrek Heinloo on Heinloo Consulting OÜ ja Genaris Capital OÜ omanik ja juhatuse liige. Indrek Heinloo ega temaga seotud isikud, sealhulgas tema kontrolli all olevad juriidilised isikud, ei oma LHV Groupi aktsiaid.

„Meil on väga hea meel tervitada Indrek Heinlood LHV Groupi auditikomitees. Tema põhjalik kogemus panganduse, tehnoloogia ja riskijuhtimise vallas on komitee tööle kahtlemata suureks väärtuseks,“ ütles LHV Groupi nõukogu esimees Rain Lõhmus. „Samuti soovin avaldada siirast tänu Raivo Heinale tema panuse ja pühendunud teenistuse eest auditikomitees.”

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus, LHV Kindlustus ja LHV Bank Limited. Grupi ettevõtetes töötab üle 1 100 inimese. LHV Panga teenuseid kasutab novembri lõpu seisuga 489 000 klienti, LHV hallatavatel pensionifondidel on 106 000 aktiivset klienti ja LHV Kindlustusega on kaitstud 230 000 klienti. Groupi tütarettevõte LHV Bank omab Ühendkuningriigi pangalitsentsi ning pakub pangateenuseid rahvusvahelistele finantstehnoloogia ettevõtetele, laenusid väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele ning jaepanganduse teenuseid.





