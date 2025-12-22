Aktietilbagekøb: Transaktioner i uge 51 2025

Aktietilbagekøbsprogrammet løber i perioden fra og med den 26. februar 2025 til senest den 30. januar 2026. I denne periode vil Jyske Bank erhverve egne aktier til en maksimal værdi af 2,25 mia. kroner i et aktietilbagekøbsprogram, jf. selskabsmeddelelse nr. 3/2025 af 26. februar 2025. Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014, også kaldet ”Markedsmisbrugsforordningen”, og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016 (tilsammen ”safe habour-regler”).
Følgende transaktioner er foretaget under dette program:
|Antal
aktier
|Gennemsnitlig
købspris (DKK)
|Transaktionsværdi (DKK)
|Total, seneste meddelelse
|2.911.046
|651,22
|1.895.738.874
|15. december 2025
|15.000
|830,06
|12.450.909
|16. december 2025
|15.000
|834,73
|12.520.967
|17. december 2025
|15.000
|839,15
|12.587.217
|18. december 2025
|15.000
|839,84
|12.597.540
|19. december 2025
|14.963
|856,17
|12.810.828
|Total under programmet
|2.986.009
|655,96
|1.958.706.335
Efter ovennævnte transaktioners valør vil Jyske Bank eje 2.986.009 stk. egne aktier, eksklusive investering på vegne af kunder og handelsbeholdningen, svarende til 4,85% af selskabets aktiekapital.
Vedhæftet denne meddelelse er aggregeret information om transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet opdelt pr. markedsplads.
