Aktietilbagekøb: Transaktioner i uge 51 2025

Aktietilbagekøbsprogrammet løber i perioden fra og med den 26. februar 2025 til senest den 30. januar 2026. I denne periode vil Jyske Bank erhverve egne aktier til en maksimal værdi af 2,25 mia. kroner i et aktietilbagekøbsprogram, jf. selskabsmeddelelse nr. 3/2025 af 26. februar 2025. Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014, også kaldet ”Markedsmisbrugsforordningen”, og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016 (tilsammen ”safe habour-regler”).

Følgende transaktioner er foretaget under dette program:

Antal

aktier Gennemsnitlig

købspris (DKK) Transaktionsværdi (DKK) Total, seneste meddelelse 2.911.046 651,22 1.895.738.874 15. december 2025 15.000 830,06 12.450.909 16. december 2025 15.000 834,73 12.520.967 17. december 2025 15.000 839,15 12.587.217 18. december 2025 15.000 839,84 12.597.540 19. december 2025 14.963 856,17 12.810.828 Total under programmet 2.986.009 655,96 1.958.706.335

Efter ovennævnte transaktioners valør vil Jyske Bank eje 2.986.009 stk. egne aktier, eksklusive investering på vegne af kunder og handelsbeholdningen, svarende til 4,85% af selskabets aktiekapital.



Vedhæftet denne meddelelse er aggregeret information om transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet opdelt pr. markedsplads.

