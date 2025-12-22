Storaktionærmeddelelse

 | Source: SKAKO A/S SKAKO A/S

Til Nasdaq Copenhagen A/S        

                                Humlebæk, den 19. december 2025                                                                               Selskabsmeddelelse nr. 15/2025
                
        
Storaktionærmeddelelse

SKAKO A/S skal hermed i henhold til § 30 i lovbekendtgørelse 1493 af 18. november 2025 om kapitalmarkeder meddele at have modtaget følgende meddelelse dags dato:

Frederik2 ApS meddeler herved, at Frederik2 ApS i dag, d. 19. december 2025, har indgået en ubetinget købsaftale med Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab om at erhverve alle Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskabs 313.197 aktier á nominelt DKK 10 i Skako A/S, svarende til ca. 9,9% af aktierne og stemmerettighederne i Skako A/S.

Forud for erhvervelsen har Frederik2 ApS ejet 800.000 aktier, svarende til ca. 25,4% af aktiekapitalen og stemmerettighederne i Skako A/S.Som følge af denne erhvervelse har Frederik2 ApS opnået en direkte besiddelse på 1.113.197 aktier á nominelt DKK 10 i Skako A/S, svarende til ca. 35,3% af aktiekapitalen og stemmerettighederne.

Idet Frederik2 ApS’ ultimative ejere (Christian Herskind Jørgensen og Jens Wittrup Willumsen) samt deres nærtstående også ejer aktier i Skako A/S, resulterer transaktionen i, at der, hos Frederik2 ApS og de personer, der handler i forståelse med Frederik2 ApS, er et samlet ejerskab på 1.244.423 aktier, svarende til ca. 39,5% af aktiekapitalen og stemmerettighederne i Skako A/S.

En oversigt over Frederik2 ApS’ ejerskab i Skako A/S fremgår nedenfor:

NavnCVRAdresseEjerforholdTidl. ejerskab (antal aktier i Skako A/S)Andel %Ejerskab dags dato
(antal aktier i Skako A/S)		Andel %
Storaktionærmeddelelse og indberetning af ledende medarbejdere og nærtståendes transaktioner
Frederik2 ApS



(juridisk nærtstående til Christian Herskind Jørgensen og Jens Wittrup Willumsen)		38526049Strandvænget 5
3050 Humlebæk		50% ejet af HERSKIND VENTURE CAPITAL ApS og 50% ejet af COLONIAL ApS800.000 (direkte)25,4 (direkte)1.113.197 (direkte)35,3 (direkte)
Storaktionærmeddelelse
HERSKIND Venture Capital ApS29914737Strandvænget 5
3050 Humlebæk		100% ejet af Christian Herskind Jakobsen400.000 (indirekte)12,7 (indirekte)556.598,5 (indirekte)17,7 (indirekte)
COLONIAL ApS24220893Østerskov Krat 3
2950 Vedbæk		50% ejet af Jens Wittrup Willumsen og 50% ejet af Charlotte Sparre Willumsen400.000 (indirekte)12,7 (indirekte)556.598,5 (indirekte)17,7 (indirekte)
Christian Herskind Jørgensen  N/A109.000 (direkte) + 400.000 (indirekte)3,4 (direkte) + 12,7 (indirekte) 





I alt: 16,1		109.000 (direkte) + 556.598,5 (indirekte)3,4 (direkte) +
17,7 (indirekte)



I alt: 21,1

Med venlig hilsen
SKAKO A/S

Carsten Krogsgaard Thomsen
Næstformand for bestyrelsen
Tlf.: 26 33 30 33


Recommended Reading

  • December 22, 2025 01:32 ET | Source: SKAKO A/S
    Indberetning af ledende medarbejderes og disse nærtståendes transaktioner

    Til Nasdaq Copenhagen A/S                                         Humlebæk, den 19. december 2025                                                                               Selskabsmeddelelse nr....

    Read More
    Indberetning af ledende medarbejderes og disse nærtståendes transaktioner
  • December 19, 2025 12:07 ET | Source: SKAKO A/S
    Meddelelse om pligt til at fremsætte pligtmæssigt tilbud

    Til Nasdaq Copenhagen A/S                                         Humlebæk, den 19. december 2025                                                                               Selskabsmeddelelse nr....

    Read More
    Meddelelse om pligt til at fremsætte pligtmæssigt tilbud