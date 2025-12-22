Til Nasdaq Copenhagen A/S

Humlebæk, den 19. december 2025 Selskabsmeddelelse nr. 15/2025





Storaktionærmeddelelse

SKAKO A/S skal hermed i henhold til § 30 i lovbekendtgørelse 1493 af 18. november 2025 om kapitalmarkeder meddele at have modtaget følgende meddelelse dags dato:

Frederik2 ApS meddeler herved, at Frederik2 ApS i dag, d. 19. december 2025, har indgået en ubetinget købsaftale med Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab om at erhverve alle Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskabs 313.197 aktier á nominelt DKK 10 i Skako A/S, svarende til ca. 9,9% af aktierne og stemmerettighederne i Skako A/S.

Forud for erhvervelsen har Frederik2 ApS ejet 800.000 aktier, svarende til ca. 25,4% af aktiekapitalen og stemmerettighederne i Skako A/S.Som følge af denne erhvervelse har Frederik2 ApS opnået en direkte besiddelse på 1.113.197 aktier á nominelt DKK 10 i Skako A/S, svarende til ca. 35,3% af aktiekapitalen og stemmerettighederne.

Idet Frederik2 ApS’ ultimative ejere (Christian Herskind Jørgensen og Jens Wittrup Willumsen) samt deres nærtstående også ejer aktier i Skako A/S, resulterer transaktionen i, at der, hos Frederik2 ApS og de personer, der handler i forståelse med Frederik2 ApS, er et samlet ejerskab på 1.244.423 aktier, svarende til ca. 39,5% af aktiekapitalen og stemmerettighederne i Skako A/S.

En oversigt over Frederik2 ApS’ ejerskab i Skako A/S fremgår nedenfor:

Navn CVR Adresse Ejerforhold Tidl. ejerskab (antal aktier i Skako A/S) Andel % Ejerskab dags dato

(antal aktier i Skako A/S) Andel % Storaktionærmeddelelse og indberetning af ledende medarbejdere og nærtståendes transaktioner Frederik2 ApS







(juridisk nærtstående til Christian Herskind Jørgensen og Jens Wittrup Willumsen) 38526049 Strandvænget 5

3050 Humlebæk 50% ejet af HERSKIND VENTURE CAPITAL ApS og 50% ejet af COLONIAL ApS 800.000 (direkte) 25,4 (direkte) 1.113.197 (direkte) 35,3 (direkte) Storaktionærmeddelelse HERSKIND Venture Capital ApS 29914737 Strandvænget 5

3050 Humlebæk 100% ejet af Christian Herskind Jakobsen 400.000 (indirekte) 12,7 (indirekte) 556.598,5 (indirekte) 17,7 (indirekte) COLONIAL ApS 24220893 Østerskov Krat 3

2950 Vedbæk 50% ejet af Jens Wittrup Willumsen og 50% ejet af Charlotte Sparre Willumsen 400.000 (indirekte) 12,7 (indirekte) 556.598,5 (indirekte) 17,7 (indirekte) Christian Herskind Jørgensen N/A 109.000 (direkte) + 400.000 (indirekte) 3,4 (direkte) + 12,7 (indirekte)











I alt: 16,1 109.000 (direkte) + 556.598,5 (indirekte) 3,4 (direkte) +

17,7 (indirekte)







I alt: 21,1

Med venlig hilsen

SKAKO A/S

Carsten Krogsgaard Thomsen

Næstformand for bestyrelsen

Tlf.: 26 33 30 33