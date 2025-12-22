Alvotech og Advanz Pharma hefja sölu í Evrópu á fyrstu hliðstæðunni við Simponi

- Heilbrigðisstofnun (NHS) Englands velur að kaupa hliðstæðuna i stað frumlyfsins eftir opinbert útboð
Alvotech (NASDAQ: ALVO, ALVO SDB) tilkynnti í dag að markaðssetning í Evrópu á Gobivaz, hliðstæðu Alvotech við Simponi (golimumab) væri hafin. Þetta er fyrsta hliðstæðan við Simponi sem kemur á markað í heiminum. Advanz Pharma fer með einkarétt á sölu Gobivaz í Evrópu.
Heilbrigðisþjónusta Englands (National Health Service England) hefur samið um að kaupa hliðstæðuna í stað frumlyfsins, eftir opinbert útboð þar sem Advanz Pharma átti besta tilboðið. Þessi ákvörðun er byggð á stefnu NHS um að auka aðgengi sjúklinga með langvinna bólgusjúkdóma að hágæða líftæknilyfjum. Markaðssetning á meginlandi Evrópu og skráning Gobivaz í verðskrár heilbrigðistrygginga á Evrópska efnhagssvæðinu er einnig hafin.
„Við fögnum því að meðferð sjúklinga með Gobivaz er hafin og að fyrsta hliðstæðan við Simponi sem hlotið hefur markaðsleyfi sé komin á markað,“ sagði Róbert Wessman, stjórnarformaður og forstjóri Alvotech. „Þessi hliðstæða við Simponi er mikilvæg viðbót fyrir sjúklinga og meðferðaraðila. Niðurstaðan í útboði NHS England sýnir vel hversu mikilvægt er fyrir heilbrigðisstofnanir og greiðendur lyfja að auka framboð af hágæða líftæknilyfjum.“
Markaðsleyfi Gobivaz var byggt á alhliða gögnum úr forklínískum og klínískum rannsóknum, sem sýndu að lyfið væri hliðstæða við frumlyfið Simponi. Gobivaz er framleitt í lyfjaverksmiðju Alvotech í Reykjavík og er í boði í öllum sömu lyfjaformum og frumlyfið.
Um Alvotech
Alvotech er líftæknifyrirtæki stofnað af Róberti Wessman sem einbeitir sér að þróun og framleiðslu líftæknihliðstæðulyfja fyrir sjúklinga um allan heim. Alvotech stefnir að því að verða leiðandi á sviði líftæknihliðstæðulyfja. Til að tryggja hámarksgæði eru allir þróunar- og framleiðsluþættir í höndum fyrirtækisins. Alvotech vinnur meðal annars að þróun líftæknilyfjahliðstæða sem nýst geta sjúklingum með sjálfsofnæmis-, augn- og öndunarfærasjúkdóma, beinþynningu og krabbamein. Alvotech hefur gert samninga um sölu, markaðssetningu og dreifingu við samstarfsaðila á öllum helstu mörkuðum, í Bandaríkjunum, Evrópu, Japan, Kína, öðrum hlutum Asíu, Rómönsku Ameríku, Afríku og Mið-Austurlöndum.
