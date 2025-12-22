Pranešimas dėl banko audituotos finansinės ataskaitos už 2025 metų devynių mėnesių laikotarpį

UAB Urbo bankas (toliau – Bankas), įmonės kodas 112027077, adresas: Konstitucijos pr. 18B, Vilnius.
Per tris šių metų ketvirčius Lietuvos kapitalo „Urbo“ bankas fiksavo dviženklį augimą tiek paskolų, tiek indėlių portfeliuose. Skaičiuojant nuo šių metų pradžios, banko suteiktų paskolų suma išaugo daugiau nei 26 proc. (nuo 414,5 mln. eurų), indėlių apimtys – 22 proc. (nuo 557,3 mln. eurų).
Per pastaruosius 12 mėnesių banko paskolų apimtis augo 44 proc. – nuo 363,7 mln. iki 524,5 mln. eurų, o indėlių portfelis per metus didėjo daugiau nei trečdaliu – nuo 501,3 mln. iki 680,9 mln. eurų.
Per devynis mėnesius „Urbo“ bankas uždirbo 4,4 mln. eurų grynojo pelno – 32 proc. mažiau nei tuo pačiu periodu pernai (6,5 mln. eurų).
Grynosios „Urbo“ banko palūkanų pajamos per tris šių metų ketvirčius, lyginant su tuo pačiu 2024 m. laikotarpiu, didėjo 5 proc. (0,9 mln. eurų) iki 17,6 mln. eurų. Grynosios paslaugų mokesčių ir komisinių pajamos sumažėjo 22 proc. ir sudarė 2,1 mln. eurų.
Per devynis šių metų mėnesius, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu pernai, grynasis „Urbo“ banko rezultatas iš operacijų užsienio valiuta, dėl grynosios valiutos rinkos Lietuvoje traukimosi, taip pat mažėjo 0,4 mln. eurų, iki 1,4 mln. eurų.
Paskutinę šių metų rugsėjo dieną banko turtas sudarė 758,6 mln. eurų ir buvo 31 proc. didesnis nei prieš metus (577,4 mln. eurų) bei penktadaliu didesnis nei šių metų pradžioje (634,8 mln. eurų).
Banko akcininkų nuosavybė trečiojo ketvirčio pabaigoje buvo 66,9 mln. eurų.
2025 m. rugsėjo pabaigoje „Urbo“ banke dirbo 283 darbuotojai, jo klientų aptarnavimo tinklą sudarė 25 teritoriniai padaliniai.
Daugiau informacijos: Verslo tarnybos direktorius Julius Ivaška, tel. Nr. +370 601 04 453, el. paštas media@urbo.lt
