Karolinska Developments portföljbolag SVF Vaccines planerar notering på Nasdaq First North Premier genom ett omvänt förvärv inför accelererad vaccinutveckling

STOCKHOLM, 22 december 2025. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) meddelar idag att portföljbolaget SVF Vaccines AB har ingått en icke-bindande avsiktsförklaring med Novakand Pharma AB (”Novakand”) om ett omvänt förvärv. Under förutsättning att parterna ingår ett slutligt avtal och att transaktionen godkänns av Novakands extra bolagsstämma, skulle transaktionen innebära att SVF Vaccines blir ett börsnoterat bolag listat på Nasdaq First North Premier. Genom förvärvet och en finansieringsplan accelererar SVF Vaccines utvecklingen av bolagets innovativa terapeutiska och profylaktiska vacciner baserade på en patenterad teknologi från Karolinska Institutet.

Efter genomförandet av det omvända förvärvet kommer SVF Vaccines aktieägare äga omkring 67 % av aktierna i Novakand, som kommer att byta namn till SVF Vaccines Holding AB. SVF Vaccines aktieägare består till stor del av Karolinska Development och SVF Vaccines grundare. Förutom börsplatsen på Nasdaq First North Premier får SVF Vaccines genom förvärvet tillgång till, Novakands befintliga kassa. SVF Vaccines Holding AB planerar att genomföra en kapitalresning med det primära syftet att finansiera utvecklingen av bolagets fokusprojekt, SVF-001, inom hepatit B (HBV) och D (HDV). Programmet bygger på en unik antigen design som medger immunoterapeutisk effekt mot både hepatit B och D, där nästa planerade steg är att genomföra en klinisk fas 1-studie som kommer att kunna påvisa funktionella humana antikroppar och T celler mot HDV, vilket utgör programmets första planerade indikation och milstolpe. Studien beräknas vara slutförd på cirka 24 månader från transaktionens genomförande.

SVF Vaccines presenterade nyligen prekliniska resultat som visade att bolagets antikropp SVF-001 gav en tydlig antiviral effekt på HDV i en humaniserad musmodell upp till sex veckor efter avslutad behandling, vilket stärker bilden av att behandlingen har en långtidsverkande effekt.

”Vi är väldigt glada över att ha nått fram till en avsiktsförklaring om ett omvänt förvärv med Novakand Pharma och ser detta som ett optimalt sätt att accelerera utvecklingsprogrammet för att inte förlora värdefull tid för framför allt hepatit D-indikationen. SVF Vaccines har en strategi för att kostnads- och tidseffektivt validera projekten och visa proof of concept genom innovativa samarbeten och studieupplägg”, säger Matti Sällberg, forskningschef och medgrundare i SVF Vaccines.

”Det är imponerande att se hur långt SVF Vaccines har lyckats utveckla plattformen med en kapitaleffektiv budget som finansierats till del av anslag och både levererat validerande forskningsdata och en välgrundad plan för utvecklingen framåt. Karolinska Development har stöttat SVF Vaccines under hela den här framgångsrika processen och vi bedömer nu att investeringen har stärkts så mycket att det är tid att exponera bolaget för en bredare krets av investerare”, säger Viktor Drvota, vd för Karolinska Development.

Genomförandet av det omvända förvärvet är bland annat villkorat av beslut vid Novakands extra bolagsstämma och att bolaget erhåller godkännande för fortsatt notering på Nasdaq First North Premier. För mer information se pressmeddelande från Novakand och SVF Vaccines.

Karolinska Developments direkta ägande i SVF Vaccines uppgår till 33% före transaktionen.

