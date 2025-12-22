Share buyback programme - week 51

 | Source: Ringkjøbing Landbobank A/S Ringkjøbing Landbobank A/S

Nasdaq Copenhagen
Euronext Dublin
London Stock Exchange
Danish Financial Supervisory Authority
Other stakeholders

Date        22 December 2025

Share buyback programme - week 51

The share buyback programme runs in the period 2 June 2025 up to and including 30 January 2026, see company announcement of 2 June 2025.

During the period the bank will thus buy back its own shares for a total of up to DKK 1,000 million under the programme, but to a maximum of 1,600,000 shares.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the programme:

DateNumber of sharesAverage purchase price (DKK)Total purchased under the programme (DKK)
Total in accordance with the last announcement 612,277 1,426.84 873,619,114
15 December 20253,0001,451.164,353,480
16 December 20253,0001,456.564,369,680
17 December 20253,0001,477.044,431,120
18 December 20252,5001,484.593,711,475
19 December 20252,0001,514.843,029,680
Total under the share buyback programme 625,777 1,427.85 893,514,549
    
Bought back under share buyback programme executed in the period 28 January 2025 - 28 May 2025414,2001,207.12499,988,706
Total bought back1,039,977 1,339.94 1,393,503,255

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:

  • 1,039,977 shares under the above share buyback programmes corresponding to 4.10 % of the bank’s share capital.

In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buyback programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Kind regards

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker
CEO


Detailed summary of the transactions on the above reporting days

VolumePriceVenueTime - CET
111445XCSE20251215 9:00:21.754000
111441XCSE20251215 9:04:55.255000
211442XCSE20251215 9:09:58.451000
111441XCSE20251215 9:25:55.629000
101441XCSE20251215 9:25:55.629000
221440XCSE20251215 9:25:56.260000
51440XCSE20251215 9:25:57.328000
31440XCSE20251215 9:25:57.328000
41438XCSE20251215 9:28:32.708000
71438XCSE20251215 9:28:32.708000
101438XCSE20251215 9:28:32.708000
101443XCSE20251215 9:40:33.947000
61443XCSE20251215 9:40:33.947000
41443XCSE20251215 9:40:33.947000
111442XCSE20251215 9:53:38.199000
101442XCSE20251215 9:53:38.199000
111442XCSE20251215 9:53:38.199000
101442XCSE20251215 9:53:38.199000
51442XCSE20251215 9:56:47.763000
161442XCSE20251215 9:56:47.766000
101442XCSE20251215 9:56:47.766000
51442XCSE20251215 9:56:47.766000
221444XCSE20251215 10:11:26.573000
101444XCSE20251215 10:11:26.573000
111444XCSE20251215 10:11:26.573000
31443XCSE20251215 10:11:47.906000
111442XCSE20251215 10:16:35.452000
111442XCSE20251215 10:16:35.452000
851440XCSE20251215 10:21:54.529653
421444XCSE20251215 10:28:01.472000
111443XCSE20251215 10:30:05.129000
101443XCSE20251215 10:30:05.129000
431448XCSE20251215 10:40:04.697000
321448XCSE20251215 10:52:48.079000
111448XCSE20251215 10:52:48.079000
211446XCSE20251215 11:08:29.992000
61446XCSE20251215 11:08:29.992000
11446XCSE20251215 11:08:29.992000
31446XCSE20251215 11:08:29.992000
61447XCSE20251215 11:20:29.772000
121447XCSE20251215 11:20:29.772000
31447XCSE20251215 11:20:29.772000
41447XCSE20251215 11:34:43.669000
521448XCSE20251215 11:42:51.214000
61448XCSE20251215 11:42:51.217000
31448XCSE20251215 11:42:51.217000
111448XCSE20251215 11:42:51.220000
41448XCSE20251215 11:42:51.220000
831447XCSE20251215 11:54:06.016000
211447XCSE20251215 11:55:52.656000
101447XCSE20251215 11:55:52.656000
111447XCSE20251215 12:06:23.634000
111447XCSE20251215 12:06:23.634000
61448XCSE20251215 12:20:43.397000
21448XCSE20251215 12:20:43.397000
221448XCSE20251215 12:20:44.817000
31448XCSE20251215 12:20:44.817000
111455XCSE20251215 12:37:13.484000
51455XCSE20251215 12:40:17.484000
61455XCSE20251215 12:40:17.484000
851454XCSE20251215 12:43:49.466000
321454XCSE20251215 12:50:16.782000
71453XCSE20251215 12:56:17.209000
51453XCSE20251215 12:58:12.231000
101453XCSE20251215 13:02:36.034000
71453XCSE20251215 13:02:36.034000
11453XCSE20251215 13:02:36.034000
41453XCSE20251215 13:02:36.034000
211452XCSE20251215 13:05:58.200000
121452XCSE20251215 13:05:58.200000
111452XCSE20251215 13:05:58.200000
101452XCSE20251215 13:05:58.200000
111452XCSE20251215 13:05:58.200000
111452XCSE20251215 13:05:58.200000
111451XCSE20251215 13:14:25.390000
101451XCSE20251215 13:14:25.390000
121453XCSE20251215 13:19:32.358000
71453XCSE20251215 13:20:09.666000
71454XCSE20251215 13:23:01.397000
91454XCSE20251215 13:23:01.397000
11454XCSE20251215 13:26:01.397000
151454XCSE20251215 13:26:01.397000
51454XCSE20251215 13:26:01.397000
111453XCSE20251215 13:43:57.928000
111453XCSE20251215 13:43:57.928000
111453XCSE20251215 13:43:57.928000
221454XCSE20251215 13:52:54.916000
221454XCSE20251215 14:09:18.397000
21454XCSE20251215 14:09:18.397000
21454XCSE20251215 14:09:18.417000
11454XCSE20251215 14:09:18.417000
211453XCSE20251215 14:21:18.537000
221452XCSE20251215 14:33:02.265000
101452XCSE20251215 14:33:02.265000
111452XCSE20251215 14:33:02.265000
101452XCSE20251215 14:33:02.265000
211451XCSE20251215 14:41:12.183000
221450XCSE20251215 14:43:14.077000
351449XCSE20251215 15:03:15.862000
91451XCSE20251215 15:10:08.938000
11451XCSE20251215 15:10:08.938000
71451XCSE20251215 15:10:08.938000
11451XCSE20251215 15:10:08.938000
141450XCSE20251215 15:12:01.397000
301450XCSE20251215 15:12:01.397000
201449XCSE20251215 15:18:39.199000
411453XCSE20251215 15:34:24.070000
241453XCSE20251215 15:44:07.371000
271453XCSE20251215 15:44:07.371000
21453XCSE20251215 15:44:07.371000
61453XCSE20251215 15:47:53.896000
21453XCSE20251215 15:47:53.896000
111453XCSE20251215 15:50:10.014000
41453XCSE20251215 15:50:10.014000
41453XCSE20251215 15:50:49.454000
11453XCSE20251215 15:50:49.454000
41453XCSE20251215 15:52:00.373000
81453XCSE20251215 15:52:00.373000
151453XCSE20251215 15:52:00.373000
51453XCSE20251215 15:52:00.373000
101455XCSE20251215 15:55:28.445000
71455XCSE20251215 16:01:34.726000
51456XCSE20251215 16:06:13.842000
501455XCSE20251215 16:17:21.856551
11455XCSE20251215 16:18:20.415000
11455XCSE20251215 16:18:20.415000
401455XCSE20251215 16:18:20.417000
111455XCSE20251215 16:18:20.417000
101455XCSE20251215 16:18:20.417000
501455XCSE20251215 16:18:20.417115
21455XCSE20251215 16:18:20.417115
411455XCSE20251215 16:18:20.417209
91455XCSE20251215 16:18:20.417243
221455XCSE20251215 16:24:25.938000
101455XCSE20251215 16:24:25.938000
401455XCSE20251215 16:25:39.255556
281455XCSE20251215 16:25:39.255617
121455XCSE20251215 16:25:39.255637
131455XCSE20251215 16:27:01.263537
221455XCSE20251215 16:27:07.550934
41455XCSE20251215 16:27:07.550992
501454XCSE20251215 16:37:53.408688
501454XCSE20251215 16:37:53.408692
501454XCSE20251215 16:37:53.408779
501454XCSE20251215 16:37:53.408796
501454XCSE20251215 16:37:53.408828
501454XCSE20251215 16:37:53.424214
501454XCSE20251215 16:37:53.424241
21454XCSE20251215 16:37:53.424241
501454XCSE20251215 16:37:53.424268
501454XCSE20251215 16:37:53.424422
501454XCSE20251215 16:37:53.424557
501454XCSE20251215 16:37:53.424678
501454XCSE20251215 16:37:53.424722
21454XCSE20251215 16:37:53.424722
501454XCSE20251215 16:37:53.424754
201454XCSE20251215 16:37:53.433720
301454XCSE20251215 16:37:53.433813
501454XCSE20251215 16:37:53.439587
501454XCSE20251215 16:37:53.439938
501454XCSE20251215 16:37:53.440150
501454XCSE20251215 16:37:53.440178
71454XCSE20251215 16:37:58.496407
381454XCSE20251215 16:38:01.518470
31454XCSE20251215 16:38:02.118879
481456XCSE20251215 16:39:31.812107
31460XCSE20251216 9:11:06.936000
121460XCSE20251216 9:12:55.258000
161460XCSE20251216 9:15:16.304000
151460XCSE20251216 9:15:16.304000
211458XCSE20251216 9:24:40.072000
111457XCSE20251216 9:25:38.668000
111455XCSE20251216 9:26:32.779000
221457XCSE20251216 9:40:49.185000
121461XCSE20251216 9:48:24.062000
91461XCSE20251216 9:48:24.062000
171461XCSE20251216 10:01:30.763000
221462XCSE20251216 10:10:31.020000
271464XCSE20251216 10:18:55.757196
1731464XCSE20251216 10:18:55.757232
211464XCSE20251216 10:18:55.758000
111463XCSE20251216 10:25:49.199000
111463XCSE20251216 10:25:49.199000
71465XCSE20251216 10:39:36.747000
111464XCSE20251216 10:39:39.580000
111464XCSE20251216 10:53:49.271000
111464XCSE20251216 10:53:49.271000
31464XCSE20251216 10:53:50.316000
181464XCSE20251216 10:53:50.333000
31464XCSE20251216 10:53:50.352000
61464XCSE20251216 10:53:50.352000
111464XCSE20251216 10:54:50.262000
111462XCSE20251216 10:56:22.091000
101462XCSE20251216 10:56:22.091000
111460XCSE20251216 11:00:26.294000
101460XCSE20251216 11:00:26.294000
11459XCSE20251216 11:14:39.238000
41459XCSE20251216 11:14:39.238000
61459XCSE20251216 11:14:39.238000
61459XCSE20251216 11:14:39.238000
11462XCSE20251216 11:25:41.783000
211462XCSE20251216 11:25:41.783000
91464XCSE20251216 11:40:38.666000
111463XCSE20251216 11:41:50.001000
71463XCSE20251216 11:41:50.001000
31463XCSE20251216 11:41:50.001000
51462XCSE20251216 11:44:09.615000
61462XCSE20251216 11:44:40.188000
51462XCSE20251216 11:44:40.188000
111461XCSE20251216 11:45:33.224000
2001460XCSE20251216 11:45:33.224463
211459XCSE20251216 11:45:33.301000
211459XCSE20251216 11:49:52.214000
311458XCSE20251216 11:59:50.653000
101458XCSE20251216 11:59:50.653000
101458XCSE20251216 11:59:50.653000
171458XCSE20251216 11:59:50.653332
2831458XCSE20251216 11:59:50.653347
111456XCSE20251216 11:59:55.086000
51456XCSE20251216 12:10:09.610000
21456XCSE20251216 12:10:09.610000
21456XCSE20251216 12:10:09.610000
111458XCSE20251216 12:10:15.015000
111457XCSE20251216 12:10:15.519000
221458XCSE20251216 12:25:52.340000
321457XCSE20251216 12:31:36.501000
221456XCSE20251216 12:31:44.045000
111454XCSE20251216 12:34:13.237000
111454XCSE20251216 12:35:45.324000
221455XCSE20251216 12:48:14.369000
111454XCSE20251216 12:53:26.822000
111454XCSE20251216 12:53:26.822000
121454XCSE20251216 12:53:26.822000
101454XCSE20251216 12:53:26.822000
111453XCSE20251216 13:21:17.179000
211453XCSE20251216 13:23:27.347000
101453XCSE20251216 13:23:27.347000
111452XCSE20251216 13:26:29.093000
51452XCSE20251216 13:26:29.093262
161452XCSE20251216 13:26:29.093319
2791452XCSE20251216 13:26:29.093431
111450XCSE20251216 13:27:00.280000
301453XCSE20251216 13:34:31.720000
301452XCSE20251216 13:41:58.186000
131452XCSE20251216 13:41:58.186000
111453XCSE20251216 14:24:57.500000
101453XCSE20251216 14:24:57.500000
321453XCSE20251216 14:29:01.781000
371453XCSE20251216 14:29:01.781000
441453XCSE20251216 14:38:54.304000
111454XCSE20251216 14:51:16.399000
91454XCSE20251216 14:53:00.400000
21454XCSE20251216 14:53:00.400000
221452XCSE20251216 14:53:57.093000
111452XCSE20251216 14:53:57.093000
101452XCSE20251216 14:53:57.093000
101453XCSE20251216 15:00:55.256000
11453XCSE20251216 15:00:55.256000
111453XCSE20251216 15:02:07.400000
111453XCSE20251216 15:03:19.399000
51453XCSE20251216 15:04:32.400000
61453XCSE20251216 15:04:32.400000
211451XCSE20251216 15:04:36.821000
11451XCSE20251216 15:04:36.840000
11451XCSE20251216 15:04:36.841000
551451XCSE20251216 15:04:36.842000
61451XCSE20251216 15:04:36.842000
51451XCSE20251216 15:04:36.842000
761452XCSE20251216 15:12:11.900000
111452XCSE20251216 15:12:11.900000
111452XCSE20251216 15:12:11.900000
111452XCSE20251216 15:12:11.900000
111455XCSE20251216 15:38:21.971000
111455XCSE20251216 15:38:49.403000
131456XCSE20251216 15:38:52.147000
21456XCSE20251216 15:38:52.152000
441456XCSE20251216 15:38:52.156000
21456XCSE20251216 15:38:52.159000
11456XCSE20251216 15:38:52.159000
121456XCSE20251216 15:39:07.994000
291456XCSE20251216 15:39:07.994000
101456XCSE20251216 15:39:07.994000
211456XCSE20251216 15:41:01.238000
11456XCSE20251216 15:41:01.238000
31456XCSE20251216 15:41:01.238000
81456XCSE20251216 15:41:01.238000
111456XCSE20251216 15:41:01.238000
111456XCSE20251216 15:41:01.238000
101458XCSE20251216 15:45:10.716000
111458XCSE20251216 15:45:10.716000
181457XCSE20251216 15:48:34.114000
11457XCSE20251216 15:48:34.134000
21457XCSE20251216 15:49:59.062000
21457XCSE20251216 15:49:59.062000
81459XCSE20251216 16:00:59.710000
111459XCSE20251216 16:02:00.024000
111458XCSE20251216 16:02:26.560000
221458XCSE20251216 16:06:46.799000
91458XCSE20251216 16:07:50.798000
21458XCSE20251216 16:07:50.798000
441457XCSE20251216 16:10:33.691000
221458XCSE20251216 16:12:12.126000
111458XCSE20251216 16:12:12.126000
111457XCSE20251216 16:12:27.969000
111456XCSE20251216 16:16:48.479000
111456XCSE20251216 16:16:48.479000
111455XCSE20251216 16:20:04.619000
221454XCSE20251216 16:25:29.581000
111454XCSE20251216 16:29:41.401000
2001453XCSE20251216 16:30:52.856896
391453XCSE20251216 16:31:10.300412
101469XCSE20251217 9:01:24.429000
81471XCSE20251217 9:14:07.336000
121471XCSE20251217 9:14:07.336000
221469XCSE20251217 9:16:36.195000
81468XCSE20251217 9:16:42.296000
111467XCSE20251217 9:21:25.942000
111466XCSE20251217 9:21:47.744000
211471XCSE20251217 9:33:41.294000
111469XCSE20251217 9:38:23.362000
111466XCSE20251217 9:39:48.592000
111468XCSE20251217 9:48:14.213000
111466XCSE20251217 9:52:52.873000
111465XCSE20251217 10:03:09.524000
111465XCSE20251217 10:03:09.524000
111463XCSE20251217 10:03:35.085000
111463XCSE20251217 10:03:35.085000
201464XCSE20251217 10:23:19.423000
3001475XCSE20251217 12:03:19.034018
141470XCSE20251217 12:34:10.486630
2751470XCSE20251217 12:34:12.715382
2321471XCSE20251217 12:50:01.194493
681471XCSE20251217 12:50:01.206003
4001469XCSE20251217 12:53:48.414272
4001476XCSE20251217 14:39:18.174175
3001484XCSE20251217 15:15:35.750987
2551484XCSE20251217 15:23:03.765873
451484XCSE20251217 15:23:03.765881
1801489XCSE20251217 15:45:24.454779
3201489XCSE20251217 15:45:24.454801
121486XCSE20251218 9:10:54.219000
121486XCSE20251218 9:10:54.219000
111485XCSE20251218 9:11:37.980000
111485XCSE20251218 9:12:24.338000
211481XCSE20251218 9:13:03.898000
111480XCSE20251218 9:13:05.298000
211482XCSE20251218 9:19:35.972000
111480XCSE20251218 9:28:05.591000
101480XCSE20251218 9:28:05.591000
221480XCSE20251218 9:41:34.687000
221480XCSE20251218 9:41:34.689000
211481XCSE20251218 9:50:01.020000
101481XCSE20251218 9:50:01.020000
111481XCSE20251218 9:50:01.084000
21478XCSE20251218 9:52:56.713000
3001480XCSE20251218 9:53:46.799316
2001480XCSE20251218 9:53:57.462894
111478XCSE20251218 9:54:29.187000
111480XCSE20251218 10:04:18.228000
211482XCSE20251218 10:08:17.597000
251485XCSE20251218 10:16:18.537000
181485XCSE20251218 10:16:18.537000
221485XCSE20251218 10:19:19.091000
111484XCSE20251218 10:20:49.814000
111483XCSE20251218 10:27:11.163000
81488XCSE20251218 10:49:32.878000
321486XCSE20251218 10:50:15.968000
231486XCSE20251218 10:50:15.968000
111485XCSE20251218 10:54:36.416000
501485XCSE20251218 11:01:50.456182
7861485XCSE20251218 11:01:50.456182
101484XCSE20251218 13:24:17.524000
111482XCSE20251218 13:42:34.742000
111481XCSE20251218 13:42:37.215000
11482XCSE20251218 14:03:11.069000
111480XCSE20251218 14:07:52.338000
11480XCSE20251218 14:07:52.358000
11480XCSE20251218 14:07:52.557000
51481XCSE20251218 14:12:16.986000
11481XCSE20251218 14:12:16.986000
241481XCSE20251218 14:12:17.005000
21481XCSE20251218 14:12:17.006000
41483XCSE20251218 14:26:14.878000
41483XCSE20251218 14:26:14.878000
21483XCSE20251218 14:26:14.878000
11483XCSE20251218 14:26:14.878000
271483XCSE20251218 14:33:01.919000
51483XCSE20251218 14:33:01.919000
111485XCSE20251218 14:39:40.402000
211484XCSE20251218 14:41:05.493000
31484XCSE20251218 14:41:05.513000
81484XCSE20251218 14:41:05.532000
31484XCSE20251218 14:41:05.532000
111485XCSE20251218 14:47:28.020000
101485XCSE20251218 14:47:28.073000
11485XCSE20251218 14:47:28.094000
111484XCSE20251218 14:47:41.191000
111483XCSE20251218 14:50:35.310000
141485XCSE20251218 15:05:25.059000
21484XCSE20251218 15:07:54.532000
321486XCSE20251218 15:08:46.601000
431488XCSE20251218 15:14:31.922000
111488XCSE20251218 15:22:25.862000
111488XCSE20251218 15:22:25.862000
51491XCSE20251218 15:36:05.470000
241491XCSE20251218 15:36:05.470000
171491XCSE20251218 15:36:05.470000
331490XCSE20251218 15:37:03.416000
111490XCSE20251218 15:37:03.416000
111490XCSE20251218 15:37:03.416000
71489XCSE20251218 15:38:56.024000
41489XCSE20251218 15:38:56.024000
111490XCSE20251218 15:56:23.500000
101490XCSE20251218 15:56:23.500000
111490XCSE20251218 15:56:23.500000
111489XCSE20251218 15:56:25.120000
111489XCSE20251218 15:57:19.867000
51488XCSE20251218 15:59:22.737000
331489XCSE20251218 16:05:20.272000
111490XCSE20251218 16:09:25.863000
111490XCSE20251218 16:12:44.510000
2021492XCSE20251218 16:20:18.249899
111511XCSE20251219 9:00:24.472000
111505XCSE20251219 9:05:25.611000
101505XCSE20251219 9:05:25.611000
331512XCSE20251219 9:10:53.726000
11509XCSE20251219 9:24:46.091958
11509XCSE20251219 9:24:46.092014
51509XCSE20251219 9:25:03.329254
141509XCSE20251219 9:25:04.185663
271509XCSE20251219 9:25:04.185708
311509XCSE20251219 9:25:04.185760
11509XCSE20251219 9:25:04.185809
1551509XCSE20251219 9:26:26.038946
1091509XCSE20251219 9:56:37.775526
1231509XCSE20251219 9:59:04.899419
681509XCSE20251219 10:08:26.036900
51508XCSE20251219 10:15:43.911552
201508XCSE20251219 10:15:43.911552
91508XCSE20251219 10:15:43.911552
1601508XCSE20251219 10:15:43.911590
2061508XCSE20251219 10:15:43.911592
101510XCSE20251219 10:16:51.388000
211515XCSE20251219 10:22:53.414000
111515XCSE20251219 10:33:26.524000
131512XCSE20251219 10:34:29.579000
311515XCSE20251219 10:40:32.573000
101515XCSE20251219 10:40:32.573000
2601519XCSE20251219 14:03:01.488165
441519XCSE20251219 14:03:01.488173
101519XCSE20251219 14:25:09.673000
101516XCSE20251219 14:25:48.188000
201520XCSE20251219 14:31:16.009000
431525XCSE20251219 14:36:09.621000
111525XCSE20251219 14:48:27.204000
111525XCSE20251219 14:48:27.204000
111524XCSE20251219 14:51:02.572000
11525XCSE20251219 15:00:00.508000
91525XCSE20251219 15:00:00.508000
11525XCSE20251219 15:00:00.508000
111525XCSE20251219 15:03:26.113000
111523XCSE20251219 15:04:41.309000
111523XCSE20251219 15:05:38.900000
111523XCSE20251219 15:05:38.900000
101523XCSE20251219 15:05:38.900000
111522XCSE20251219 15:07:58.848000
91522XCSE20251219 15:07:58.848000
21522XCSE20251219 15:07:58.848000
111521XCSE20251219 15:15:32.231000
111521XCSE20251219 15:15:32.231000
111521XCSE20251219 15:15:32.231000
141521XCSE20251219 15:20:58.822000
41520XCSE20251219 15:23:10.391000
71520XCSE20251219 15:23:10.391000
101520XCSE20251219 15:23:10.391000
101520XCSE20251219 15:23:10.391000
41524XCSE20251219 15:35:04.223000
41524XCSE20251219 15:37:34.039000
261524XCSE20251219 15:38:18.219106
101524XCSE20251219 15:38:18.219106
2751524XCSE20251219 15:38:18.219139


Attachment


Attachments

UK Aktietilbagekøbsprogram 2025 - week 51

Recommended Reading