|Selskabsmeddelelse nr. 58 2025
Danske Bank
Bernstorffsgade 40
DK-1577 København V
Tel. + 45 33 44 00 00
22. december 2025
Page 1 of 1
Aktietilbagekøb i Danske Bank: Transaktioner i uge 51
Den 7. februar 2025, offentliggjorde Danske Bank A/S et aktietilbagekøbsprogram for samlet 5 mia. kr. med maksimalt 45.000.000 aktier i perioden fra 10. februar 2025 til senest 30. januar 2026 - som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 6 2025.
Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug ("markedsmisbrugsforordningen") samt EU-Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2016/1052, der sammen med markedsmisbrugsforordningen udgør "Safe Harbour-reglerne".
Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i uge 51 foretaget følgende transaktioner på Nasdaq Copenhagen A/S:
|Antal aktier
|Gennemsnitlig købspris, DKK
|Transaktionsværdi, DKK
|Akkumuleret fra sidste meddelelse
|17,136,298
|254.0009
|4,352,635,030
|15 december 2025
|70,000
|307.1228
|21,498,596
|16 december 2025
|70,000
|308.4773
|21,593,411
|17 december 2025
|70,000
|309.1324
|21,639,268
|18 december 2025
|70,000
|308.4240
|21,589,680
|19 december 2025
|69,547
|311.6017
|21,670,963
|I alt akkumuleret i uge 51
|349,547
|308.9482
|107,991,918
|I alt akkumuleret under aktietilbagekøbsprogrammet
|17,485,845
|255.0993
|4,460,626,949
Med ovenstående transaktioner svarer det samlede akkumulerede antal egne aktier under aktietilbagekøbsprogrammet til 2.094% af Danske Bank A/S' aktiekapital.
Danske Bank
Kontaktperson: Claus Ingar Jensen, Head of Group Investor Relations, tel. +45 25 42 43 70
Vedhæftet fil