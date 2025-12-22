Nova Klúbburinn hf.: Framkvæmd endurkaupaáætlunar í viku 51

Í 51. viku 2025 keypti Nova Klúbburinn hf. 3.000.000 eigin hluti að kaupverði 13.146.000 kr. í samræmi við eftirfarandi:

DagsetningTímiKeyptir hlutirViðskiptaverð (gengi)Kaupverð (kr.)
15.12.202509:44600.0004,462.676.000
16.12.202509:48600.0004,372.622.000
17.12.202509:32600.0004,372.622.000
18.12.202509:48600.0004,362.616.000
19.12.202510:52600.0004,352.610.000
Samtals3.000.000 13.146.000
 

Viðskiptin eru í samræmi við endurkaupaáætlun Nova Klúbbsins sem tilkynnt var um í Kauphöll Íslands hf. þann 12. maí 2025. Endurkaup munu samkvæmt áætluninni nema að hámarki 550 milljónum kr. að kaupverði og mun áætlunin vera í gildi þar til því hámarki er náð, þó aldrei lengur en fram að aðalfundi félagins 2026.

Nova Klúbburinn átti 82.800.000 eigin hluti fyrir viðskiptin og á því að þeim loknum 85.800.000 hluti, eða um 2,41% af útgefnum hlutum í félaginu, og nemur heildarkaupverð þeirra 409.029.000 kr.

Framkvæmd endurkaupaáætlunarinnar verður í samræmi við lög um hlutafélög, nr. 2/1995, 5. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 596/2014, um markaðssvik, sbr. lög um aðgerðir gegn markaðssvikum, nr. 60/2021, sem og framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar nr. 2016/1052/EB, sem hefur að geyma tæknilega skilmála varðandi endurkaupaáætlanir.

Nánari upplýsingar veitir Þórhallur Jóhannsson, fjármálastjóri Nova Klúbbsins, á fjarfestatengsl@nova.is


