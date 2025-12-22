La ruta Jeju (CJU)–Seúl Gimpo (GMP) de Corea del Sur es la más transitada del mundo en 2025, según los últimos datos de OAG

Un promedio de 39.000 asientos diarios opera en la ruta aérea más concurrida del mundo

Hallazgos clave:

14,4 millones de asientos fueron programados entre Jeju (CJU) y Seúl Gimpo (GMP) en 2025.

Asia-Pacífico domina, concentrando 9 de las 10 rutas más transitadas a nivel mundial.

Hong Kong (HKG) – Taipéi (TPE) continúa siendo la ruta internacional más concurrida.

Yeda (JED) – Riad (RUH) es la ruta del top diez de más rápido crecimiento interanual: +13 % de asientos frente a 2024.

LONDRES, Dec. 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- OAG, la plataforma líder de datos para la industria global de viajes reveló hoy su ranking de las rutas aéreas más transitadas de 2025. El análisis se basa en los Datos Globales de Programación de Aerolíneas de OAG y ofrece una visión general del desempeño y las tendencias de las rutas a nivel mundial.

La ruta Jeju–Seúl Gimpo es la más transitada de 2025, con 14,4 millones de asientos programados, lo que representa un modesto aumento del 1 % frente a 2024. Aún existe margen de crecimiento en esta ruta, que sigue 17 % por debajo de recuperar su nivel de capacidad de 2019. Siete aerolíneas operan en esta ruta altamente competitiva.

Las rutas que ocupan el segundo y tercer lugar se encuentran ambas en Japón: Sapporo New Chitose (CTS) – Tokio Haneda (HND) y Fukuoka (FUK) – Tokio Haneda (HND), con 12,1 millones y 11,5 millones de asientos, respectivamente.

Las top diez están compuestas exclusivamente por vuelos domésticos, y Asia-Pacífico domina con 9 de las 10 rutas ubicadas en la región. La única ruta fuera de Asia-Pacífico es la Yeda (JED) – Riad (RUH), que ocupa el quinto lugar y registra el crecimiento más rápido entre las diez principales. Los 9,8 millones de asientos en JED–RUH representan un crecimiento anual del 13 %. La ruta Hanoi (HAN) – Ciudad Ho Chi Minh (SGN), en cuarto lugar, creció 4 % interanual, y la Shanghái (SHA) – Shenzhen (SZX), en décimo lugar, aumentó su capacidad 5 %, entrando al top diez desde el puesto once del año pasado.

Centrándose en los vuelos internacionales, Hong Kong (HKG) – Taipéi (TPE) es la ruta más transitada de 2025 con 6,8 millones de asientos, seguida por El Cairo (CAI) – Yeda (JED) con 5,8 millones y Kuala Lumpur (KUL) – Singapur Changi (SIN) con 5,6 millones.

John Grant, analista jefe de OAG, comentó: "La importancia y la magnitud de estas rutas no pueden subestimarse y destacan la fortaleza de los mercados emergentes en todo el mundo. Que Asia-Pacífico concentre nueve de las diez rutas más grandes del mundo, todas ellas domésticas, es una señal notable de cómo estas rutas se han recuperado en los últimos tiempos y de su relevancia para las aerolíneas que operan esos trayectos".

Encuentre los rankings globales y regionales de las rutas aéreas más transitadas del mundo en 2025, así como la metodología en el sitio web de OAG.

Acerca de OAG

Acerca OAG es una plataforma de datos líder para la industria global de viajes que ofrece, por primera vez en el sector, una fuente única de datos de oferta, demanda y precios.

Preguntas de medios: pressoffice@oag.com

Para más información acerca de OAG visite, http://www.oag.com/busiest-routes-world-2025



Una foto asociada con este comunicado de prensa está disponible en https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7550a475-fbd9-437b-a8f0-a73f0eacaa8a