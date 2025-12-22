Selon les dernières données d’OAG, la liaison aérienne entre Jeju (CJU) et Séoul Gimpo (GMP) en Corée du Sud sera la plus fréquentée au monde en 2025

En moyenne, 39 000 sièges par jour sont exploités sur la ligne la plus fréquentée au monde

Principales conclusions :

14,4 millions de sièges ont été programmés entre Jeju (CJU) et Séoul Gimpo (GMP) en 2025.

La région Asie-Pacifique domine en totalisant 9/10e des principales liaisons mondiales.

La liaison Hong Kong (HKG) – Taipei (TPE) reste la ligne transfrontalière la plus fréquentée.

La liaison Djeddah (JED) – Riyad (RUH) est celle qui connaît la plus forte croissance en glissement annuel parmi les dix principales liaisons : +13 % de sièges par rapport à 2024.

LONDRES, 22 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- OAG, première plateforme de données de l’industrie mondiale du voyage, publie ce jour son classement 2025 des lignes aériennes les plus fréquentées. Cette analyse s’appuie sur les données mondiales relatives aux horaires des compagnies aériennes fournies par OAG et offre une vue d’ensemble des performances et des tendances mondiales en matière de liaisons aériennes.

Avec 14,4 millions de sièges programmés, la liaison entre Jeju et Séoul Gimpo est la plus fréquentée en 2025, et affiche une légère augmentation de 1 % par rapport à 2024. Une marge de progression demeure toutefois possible sur cette ligne qui accuse encore un déficit de 17 % par rapport à son niveau de capacité de 2019. Cette liaison très concurrentielle est desservie par sept compagnies aériennes.

Les deuxième et troisième places sont toutes deux occupées par des liaisons japonaises : Sapporo New Chitose (CTS) – Tokyo Haneda (HND) et Fukuoka (FUK) – Tokyo Haneda (HND), qui totalisent respectivement 12,1 millions et 11,5 millions de sièges.

Le palmarès des dix premières places est entièrement composé de vols intérieurs, et la région Asie-Pacifique domine avec 9 vols sur 10. La seule liaison hors Asie-Pacifique est celle qui relie Djeddah (JED) à Riyad (RUH) et qui occupe la cinquième place après avoir connu la croissance la plus rapide parmi les dix premières liaisons. Les 9,8 millions de sièges sur la liaison JED-RUH représentent une croissance annuelle de 13 %. À La quatrième place, la liaison Hanoï (HAN) vers Hô Chi Minh-Ville (SGN) a également connu une croissance de 4 % en glissement annuel, tandis qu’à la dixième place, la liaison Shanghai (SHA) vers Shenzhen (SZX) a vu sa capacité augmenter de 5 %, grimpant ainsi de la onzième place l’année dernière pour accéder au top dix du classement cette année.

En ce qui concerne les vols transfrontaliers, la liaison Hong Kong (HKG) – Taipei (TPE) sera la plus fréquentée en 2025 avec 6,8 millions de sièges, suivie par la liaison Le Caire (CAI) – Djeddah (JED) avec 5,8 millions de sièges et la liaison Kuala Lumpur (KUL) – Singapour Changi (SIN) avec 5,6 millions de sièges.

John Grant, analyste en chef d’OAG, a déclaré : « L’importance et l’ampleur de ces liaisons ne doivent pas être sous-estimées car elles soulignent la vigueur des marchés émergents à travers le monde. Le fait que la région Asie-Pacifique abrite neuf des dix plus grandes liaisons aériennes au monde, toutes domestiques, témoigne clairement de la reprise récente de ces liaisons et de leur importance pour les compagnies aériennes qui les exploitent. »

Retrouvez le classement mondial et régional des lignes aériennes les plus fréquentées au monde en 2025 ainsi que la méthodologie utilisée sur le site Internet d’OAG.

