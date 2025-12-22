한국의 제주(CJU)–서울 김포(GMP), 2025년 세계에서 가장 붐비는 항공 노선으로 선정...최신 OAG 데이터

세계 1위 노선에서 하루 평균 3만9,000석 운항

주요 내용:

2025년 제주(CJU)–서울 김포(GMP) 노선에 1,440만 석 배정

아시아·태평양 지역이 전 세계 상위 10개 노선 중 9개 차지

홍콩(HKG)–타이베이(TPE), 가장 붐비는 국제(국경 간) 노선 유지

제다(JED)–리야드(RUH) 노선, 상위 10개 중 전년 대비 가장 빠른 성장(+13%)

런던, Dec. 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 글로벌 여행 산업을 대상으로 선도적 데이터 플랫폼을 제공하는 OAG가 2025년 세계에서 가장 붐비는 항공 노선(2025’s Busiest Airline Routes) 순위를 오늘 공개했다. 이번에 발표된 분석 내용은 OAG의 글로벌 항공 스케줄 데이터(Global Airline Schedules Data)를 기반으로 하며, 전 세계 항공 노선의 성과와 주요 트렌드를 한눈에 보여준다.

제주–서울 김포 노선이 2025년 기준 좌석 수 1,440만 석이 배정돼 세계에서 가장 붐비는 항공 노선으로 꼽혔다. 이는 2024년 대비 1% 증가한 수치다. 다만 이 노선은 여전히 2019년 수송 능력 대비 17% 낮은 수준으로, 추가 성장 여지가 남아 있다. 이처럼 경쟁이 치열한 노선에는 총 7개 항공사가 운항하고 있다.

2위와 3위 노선은 모두 일본 국내선으로, 삿포로 신치토세(CTS)–도쿄 하네다(HND) 노선이 1,210만 석, 후쿠오카(FUK)–도쿄 하네다(HND) 노선이 1,150만 석의 좌석 수를 기록했다.

상위 10개 노선은 모두 국내선으로 구성됐으며, 이 중 9개가 아시아·태평양 지역에 집중되어 있다. 아시아·태평양 지역을 제외한 유일한 노선은 5위에 오른 제다(JED)–리야드(RUH) 노선으로, 상위 10개 노선 가운데 가장 빠른 성장세를 보였다. 제다–리야드 노선은 연간 980만 석으로, 전년 대비 13% 증가했다. 4위에 오른 하노이(HAN)–호찌민(SGN) 노선도 전년 대비 4% 성장했으며, 10위에 오른 상하이(SHA)–선전(SZX) 노선은 좌석 수가 5% 증가해 지난해 11위에서 올해 상위 10위권에 진입했다.

국경을 넘는 국제선 가운데서는 홍콩(HKG)–타이베이(TPE) 노선이 680만 석으로 2025년 가장 붐비는 국제 노선으로 꼽혔다. 그 뒤를 이어 카이로(CAI)–제다(JED) 노선이 580만 석, 쿠알라룸푸르(KUL)–싱가포르 창이(SIN) 노선이 560만 석을 기록했다.

OAG의 수석 애널리스트인 존 그랜트(John Grant)는 “이들 노선의 중요성과 규모는 결코 과소평가될 수 없으며, 이는 전 세계 신흥 시장의 강력한 성장세를 분명히 보여준다. 세계에서 가장 붐비는 상위 10개 노선 중 9개가 모두 아시아·태평양 지역의 국내선이라는 사실은, 최근 이들 노선이 얼마나 빠르게 회복했는지와 함께 해당 노선을 운영하는 항공사들에게 얼마나 중요한 의미를 갖는지를 잘 보여주는 놀라운 지표이다.”라고 밝혔다.

2025년 세계에서 가장 붐비는 항공 노선에 대한 글로벌 및 지역별 순위와 분석 방법론은 OAG 공식 웹사이트 (OAG’s website)에서 확인할 수 있다.

