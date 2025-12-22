Jeju (CJU) - Seoul Gimpo (GMP) na Coreia do Sul é a Rota Aérea Mais Movimentada do Mundo de 2025, de Acordo com a OAG

Uma média de 39.000 passageiros diários viajam na principal rota do mundo

Principais conclusões:

14,4 milhões de assentos programados para a rota Jeju (CJU) - Seoul Gimpo (GMP) em 2025.

Domínio da Ásia-Pacífico, com 9/10 das principais rotas do mundo.

Hong Kong (HKG) – Taipei (TPE) continua sendo a rota transfronteiriça mais movimentada.

Jeddah (JED) – Riade (RUH) é a rota que mais cresce nas Dez Mais Ano a Ano: +13% de assentos comparado com 2024.

LONDRES, Dec. 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- OAG, a principal plataforma de dados da indústria global de viagens, divulgou o ranking anual das Rotas Aéreas Mais Movimentada de 2025. A análise toma por base os Dados de Programações de Companhias Aéreas Globais da OAG e oferece uma visão geral do desempenho e das tendências das rotas globais.

Jeju - Seul Gimpo é a rota aérea mais movimentada de 2025, com 14,4 milhões de assentos programados, um modesto aumento de 1% em relação a 2024. Ainda há espaço para crescimento nessa rota, que ainda está 17% aquém de alcançar o nível de capacidade de 2019. Sete transportadoras operam nesta rota intensamente competitiva.

A segunda e a terceira rotas classificadas estão no Japão: Sapporo New Chitose (CTS) – Tokyo Haneda (HND), e Fukuoka (FUK) – Tokyo Haneda (HND) com 12,1 milhões e 11,5 milhões de assentos, respectivamente.

As dez primeiras são compostas inteiramente de voos domésticos, e a Ásia-Pacífico domina com 9 em cada 10 na região. A única rota fora da Ásia-Pacífico é a quinta colocada Jeddah (JED) – Riyadh (RUH), que teve o crescimento mais rápido de qualquer rota entre as dez principais. 9,8 milhões de assentos da rota JED - RUH representam um crescimento anual de 13%. A quarta colocado Hanói (HAN) - Ho Chi Minh (SGN) também cresceu 4% Ano a Ano e a décima colocada Xangai (SHA) – Shenzhen (SZX) teve um aumento de capacidade de 5%, de 11o lugar no ano passado.

Com foco em voos transfronteiriços, Hong Kong (HKG) – Taipei (TPE) é a rota mais movimentada de 2025, com 6,8 milhões de assentos, seguida pela Cairo (CAI) – Jeddah (JED), com 5,8 milhões de assentos, e Kuala Lumpur (KUL) – Singapura Changi (SIN), com 5,6 milhões.

O Analista Chefe da OAG, John Grant, comentou: “A importância e a escala dessas rotas não podem ser subestimadas e destacam a força dos mercados emergentes em todo o mundo. Para a Ásia-Pacífico, com nove das dez maiores rotas do mundo, todas domésticas, é uma indicação notável de como essas rotas se recuperaram nos últimos tempos e da sua importância para as companhias aéreas que operam esses setores.”

Veja os rankings globais e regionais das rotas aéreas mais movimentadas do mundo em 2025 e metodologia no site da OAG.

Sobre a OAG

A OAG é uma plataforma de dados líder da indústria global de viagens, oferecendo uma fonte única de dados de oferta, demanda e preços.

