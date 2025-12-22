Kitron inngår avtale på 7 millioner euro med ny kunde innen autonome systemer

(2025-12-22) Kitron har inngått en avtale til en estimert verdi på 7 millioner euro med en ny kunde for produksjon og levering av avansert elektronikk for autonome systemer for luft-, land- og sjødomener for forsvarsindustrien.

Leveranser i henhold til kontrakten er planlagt å starte i første kvartal 2026, med produksjon ved Kitrons europeiske fabrikker.

– Denne ordren understreker Kitrons solide og voksende posisjon innen autonome systemer, der rask oppskalering og skalerbarhet er nøkkelkompetanser, kombinert med høy kvalitet og pålitelighet, noe som er kjernen i Kitrons forretningsmodell. Dette underbygger de langsiktige vekstambisjonene vi har kommunisert innen Forsvar & Luftfart, og styrker vår posisjon i dette segmentet ytterligere, sier Hasse Faxe, kommersiell direktør i Kitron.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Peter Nilsson, konsernsjef, tlf. +47 948 40 850

Hasse Faxe, kommersiell direktør, tlf. +45 4110 9433

E-post: investorrelations@kitron.com

Kitron er et ledende skandinavisk foretak innen produksjon av elektronikk og relaterte tjenester for sektorene Konnektivitet, Elektrifisering, Industri, Medisinsk utstyr og Forsvar/Luftfart. Konsernet har virksomhet i Norge, Sverige, Danmark, Litauen, Tyskland, Polen, Tsjekkia, India, Malaysia, Kina og USA. Kitron har rundt 3 000 ansatte, og driftsinntektene var 647 millioner euro i 2024.

www.kitron.com