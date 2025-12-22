和誉医药CSF-1R抑制剂贝捷迈®获NMPA批准，填补中国腱鞘巨细胞瘤系统性治疗空白

基于全球III期MANEUVER研究的积极数据，中国国家药品监督管理局（NMPA）批准了贝捷迈 ® （盐酸匹米替尼胶囊）的全球首个新药上市申请，也是中国首个自主研发的腱鞘巨细胞瘤（TGCT）系统性治疗药物。默克作为我们的合作伙伴，拥有贝捷迈 ® 在全球的商业化权益。

贝捷迈®获批用于治疗TGCT,这标志着公司从开创性创新研究迈向首个产品商业化的关键里程碑。





上海, Dec. 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 上海和誉生物医药科技有限公司（以下简称“和誉医药”，港交所代码：02256）今日宣布，其自主研发的CSF-1R高选择性小分子抑制剂贝捷迈®（盐酸匹米替尼胶囊）获得中国国家药品监督管理局（NMPA）批准，适用于手术切除可能会导致功能受限或出现较严重并发症的症状性腱鞘巨细胞瘤（TGCT）成年患者。获批后，默克将尽快推动该产品惠及中国TGCT患者。

腱鞘巨细胞瘤是一种罕见的局部侵袭性肿瘤，主要累及关节、腱鞘及滑囊，可导致严重的局部病变和功能障碍。其发生机制为肿瘤性滑膜细胞中过度表达集落刺激因子1（CSF-1），从而导致表达集落刺激因子1受体（CSF-1R）的炎症细胞在肿瘤中大量聚集。《中国腱鞘巨细胞瘤临床诊疗专家共识》明确指出，对于不可切除的TGCT，推荐采用CSF-1/CSF-1R通路抑制剂进行治疗（推荐等级：1级；证据等级：A级）。

“长期以来，中国有许多TGCT患者缺乏手术之外的治疗选择，而手术可能无法满足肿瘤复发或无法切除的患者的治疗需求。”北京积水潭医院骨与软组织肿瘤诊疗中心主任牛晓辉教授表示，“此次基于MANEUVER研究结果获批的贝捷迈®，为中国临床医生提供了一种有效且耐受性良好的系统性治疗方案，有望显著改变该疾病的临床治疗格局。”

贝捷迈®是一款由和誉医药独立研发的新型、可口服、高选择性且高效的小分子CSF-1R抑制剂，本次获NMPA批准基于全球III期MANEUVER研究的积极结果。研究显示，贝捷迈®在所有TGCT系统性治疗III期研究中，实现了迄今基于RECIST v1.1标准评估的最高客观缓解率（ORR）。第25周时，经盲态独立评审委员会（BIRC）基于RECIST v1.1标准评估，贝捷迈®在主要终点ORR上显著优于安慰剂对照组（54.0% vs. 3.2%，P＜0.0001）。在多项与患者生活质量密切相关的关键次要终点上，贝捷迈®均取得了具有临床意义的显著改善，包括提升关节活动度（p=0.0003）、改善躯体功能（PROMIS-PF；p=0.0074），以及减轻最严重僵硬感（p<0.0001）和最严重疼痛（p<0.0001）。2025年欧洲肿瘤内科学会（ESMO）大会上公布的长期随访数据进一步表明，贝捷迈®可以为TGCT患者带来强劲而持久的肿瘤缓解疗效。中位随访14.3个月时，自研究开始即接受贝捷迈®治疗的患者，ORR从第25周的54%显著提升至76.2%（95% CI：63.8，86.0），其中4例实现完全缓解。

和誉医药创始人兼首席执行官徐耀昌博士表示：“此次获批不仅是一个监管里程碑，更是和誉医药发展历程中具有决定性意义的时刻。它标志着我们从科学创新的开拓者，成长为能为患者带来突破性疗法的企业。秉持着解决真实临床需求的坚定信念，我们将继续推进具有突破性和差异化优势的药物研发，以期重塑中国乃至全球肿瘤及其他疾病领域的治疗格局。贝捷迈®作为中国首个自主研发获批的CSF-1R抑制剂，不仅填补了腱鞘巨细胞瘤（TGCT）治疗的关键空白，更印证了我们以全球视野践行创新理念，将前沿构想转化为临床价值的决心与能力。”

默克医药健康首席执行官、默克执行董事会成员丹卓航表示: “随着贝捷迈®在全球的首个注册获批，我们正持续践行改善罕见肿瘤患者生活的承诺。此次获批更是进一步夯实我们在罕见肿瘤领导地位的关键一步。我们为患者带来了既能改变疾病进程、又可缓解日常症状的希望。我们正在加速推进贝捷迈®早日惠及中国患者，并持续推进其在全球其他市场的注册布局。”



在MANEUVER研究中，贝捷迈®还展现出良好的安全性和耐受性。治疗期间，患者的中位剂量强度保持在88.2%的较高水平。大多数治疗相关不良事件（TEAEs）为1-2级，未观察到新的安全性信号，亦无胆汁淤积性肝毒性、药物性肝损伤或毛发/皮肤色素减退等相关证据。

关于贝捷迈®（盐酸匹米替尼胶囊）

贝捷迈®是由和誉医药独立研发的一款新型、口服、高选择性且高效的小分子CSF-1R抑制剂，其在全球III期MANEUVER研究中针对腱鞘巨细胞瘤（TGCT）的积极顶线结果已于2024年11月成功发布。目前，贝捷迈®已获中国国家药品监督管理局（NMPA）批准，适用于手术切除可能会导致功能受限或出现较严重并发症的症状性腱鞘巨细胞瘤（TGCT）成年患者。2023年12月，和誉医药与默克公司就贝捷迈®的商业化权利达成协议，默克公司会负责贝捷迈®在全球的商业化。



在海外地区，贝捷迈®也获得了美国食品药品监督管理局（FDA）授予突破性疗法认定（BTD），和获得欧洲药品管理局（EMA）授予优先药品（PRIME）认定。

关于和誉

和誉医药（香港联交所代码：02256）成立于2016年，是一家立足中国，着眼全球的创新药研发公司。公司的创始人和管理团队拥有多年顶尖跨国药企的研发和管理经验，并参与了多个临床及上市新药的研发。和誉医药专注于肿瘤新药研发，以小分子肿瘤精准治疗和小分子肿瘤免疫治疗药物为核心，着眼病患及医药市场的需求，秉承国际新药开发的理念和标准，致力于开发新颖及高潜力药物靶点的潜在first-in-class或best-in-class创新药物，用于改善中国及全球病人的生活质量。自成立以来，和誉医药已经建立了丰富的创新产品管线，涵盖肿瘤精准治疗领域以及肿瘤免疫治疗领域。



更多信息，欢迎访问 www.abbisko.com。

