Fastsættelse af kuponrenter - Nykredit Realkredit A/S

Til Nasdaq Copenhagen



FASTSÆTTELSE AF KUPONRENTER 22. december 2025

Fastsættelse af kuponrenter gældende fra den 1. januar 2026

Med virkning fra den 1. januar 2026 ændres kuponrenten på variabelt forrentede obligationer udstedt af Nykredit Realkredit A/S og Totalkredit A/S.

Obligationer med halvårlig rentefastsættelse

De nye kuponrenter er gældende fra den 1. januar 2026 til den 30. juni 2026:

Obligationer med renteloft

Obligationer med renteloft på 6%

DK0004717204, (40C), udløb 2036, ny rente pr. 1. januar 2026: 2,8153% p.a.

DK0004717394, (30C), udløb 2036, ny rente pr. 1. januar 2026: 2,8153% p.a.

DK0004908068, (ANNOA), udløb 2037, ny rente pr. 1. januar 2026: 2,8153% p.a.

DK0004908142, (ANN), udløb 2037, ny rente pr. 1. januar 2026: 2,8153% p.a.

DK0009542177, (32H), udløb 2029, ny rente pr. 1. januar 2026: 3,0180% p.a.

DK0009542250, (22H), udløb 2034, ny rente pr. 1. januar 2026: 3,2107% p.a.

DK0009548968, (22H), udløb 2034, ny rente pr. 1. januar 2026: 2,5922% p.a.

DK0009759664, (33D), udløb 2038, ny rente pr. 1. januar 2026: 2,8153% p.a.

DK0009759748, (43D), udløb 2038, ny rente pr. 1. januar 2026: 2,8153% p.a.

DK0009771289, (21E), udløb 2031, ny rente pr. 1. januar 2026: 2,4097% p.a.

DK0009771362, (21E), udløb 2039, ny rente pr. 1. januar 2026: 2,6632% p.a.

DK0009771529, (21E), udløb 2039, ny rente pr. 1. januar 2026: 2,8153% p.a.

Obligationer med renteloft

Obligationer med renteloft på 5%

DK0004717634, (30C), udløb 2026, ny rente pr. 1. januar 2026: 3,0180% p.a.

DK0004717717, (30C), udløb 2036, ny rente pr. 1. januar 2026: 3,0687% p.a.

DK0004718012, (40C), udløb 2037, ny rente pr. 1. januar 2026: 3,0687% p.a.

DK0004718285, (40C), udløb 2026, ny rente pr. 1. januar 2026: 3,0180% p.a.

DK0004909033, (ANN), udløb 2037, ny rente pr. 1. januar 2026: 3,0687% p.a.

DK0009548885, (32H), udløb 2029, ny rente pr. 1. januar 2026: 2,4401% p.a.

DK0009760407, (32D), udløb 2028, ny rente pr. 1. januar 2026: 3,0180% p.a.

DK0009761488, (33D), udløb 2038, ny rente pr. 1. januar 2026: 3,0687% p.a.

DK0009761561, (43D), udløb 2038, ny rente pr. 1. januar 2026: 3,0687% p.a.

Obligationer med renteloft

Obligationer med renteloft på 4%

DK0004718368, (30C), udløb 2026, ny rente pr. 1. januar 2026: 3,0687% p.a.

DK0009508822, (22H), udløb 2026, ny rente pr. 1. januar 2026: 3,2310% p.a.

DK0009511883, (22H), udløb 2027, ny rente pr. 1. januar 2026: 2,8355% p.a.

DK0009762296, (32D), udløb 2028, ny rente pr. 1. januar 2026: 3,0687% p.a.

Obligationer med renteloft

Obligationer med renteloft på 3%

DK0009515959, (22H), udløb 2028, ny rente pr. 1. januar 2026: 2,4908% p.a.

DK0009537334, (22H), udløb 2034, ny rente pr. 1. januar 2026: 3,0000% p.a.

Obligationer med renteloft

Obligationer med renteloft på 1,5%

DK0009526725, (22H), udløb 2030, ny rente pr. 1. januar 2026: 1,5000% p.a.

Obligationer med renteloft

Obligationer med renteloft på 1%

DK0009531212, (32H), udløb 2027, ny rente pr. 1. januar 2026: 1,0000% p.a.

Obligationer uden renteloft

DK0004923109, (CB6 OA), udløb 2029, ny rente pr. 1. januar 2026: 2,616% p.a.

DK0009538068, (32H), udløb 2026, ny rente pr. 1. januar 2026: 2,3791% p.a.

DK0009542094, (32H), udløb 2027, ny rente pr. 1. januar 2026: 2,4805% p.a.

DK0009543738, (32H), udløb 2027, ny rente pr. 1. januar 2026: 2,3081% p.a.

DK0009544975, (32H), udløb 2026, ny rente pr. 1. januar 2026: 2,2878% p.a.

DK0009545519, (32H), udløb 2027, ny rente pr. 1. januar 2026: 2,2676% p.a.

DK0009545782, (32H), udløb 2027, ny rente pr. 1. januar 2026: 2,2574% p.a.

DK0009547481, (32H), udløb 2028, ny rente pr. 1. januar 2026: 2,3081% p.a.

DK0009547564, (32H), udløb 2028, ny rente pr. 1. januar 2026: 2,3284% p.a.

DK0009547804, (32H), udløb 2028, ny rente pr. 1. januar 2026: 2,2878% p.a.

DK0009549180, (32H), udløb 2029, ny rente pr. 1. januar 2026: 2,4399% p.a.

DK0009549263, (32H), udløb 2029, ny rente pr. 1. januar 2026: 2,4501% p.a.

DK0009549347, (32H), udløb 2028, ny rente pr. 1. januar 2026: 2,3385% p.a.

DK0009549420, (32H), udløb 2028, ny rente pr. 1. januar 2026: 2,2576% p.a.

DK0009550949, (32H), udløb 2029, ny rente pr. 1. januar 2026: 2,3588% p.a.

DK0009551327, (32H), udløb 2028, ny rente pr. 1. januar 2026: 2,3385% p.a.

DK0009552051, (32H), udløb 2028, ny rente pr. 1. januar 2026: 2,3385% p.a.

DK0009552804, (32H), udløb 2029, ny rente pr. 1. januar 2026: 2,3892% p.a.

Obligationer med kvartårlig rentefastsættelse

De nye kuponrenter er gældende fra den 1. januar 2026 til den 31. marts 2026:

Obligationer uden renteloft

DK0009538571, (22H), udløb 2028, ny rente pr. 1. januar 2026: 2,8120% p.a.

DK0009543571, (22H), udløb 2026, ny rente pr. 1. januar 2026: 2,5020% p.a.

DK0009546400, (22H), udløb 2027, ny rente pr. 1. januar 2026: 2,5220% p.a.

Spørgsmål kan rettes til Investor Relations på investor_relations@nykredit.dk eller pressekonsulent Peter Klaaborg, telefon 44 55 14 94.

