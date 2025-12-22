Fastsættelse af kuponrenter på DLR Realkreditobligationer (DKK)

DLR Kredit har fastsat kuponrenter for perioden 1. januar - 30. juni 2026
på følgende variabelt forrentede obligationer:

ISINNavnReferencerenteNy rente
DK0006358635CT6 B OA 2026CITA6M2,40%
DK0006352869CB6 B RF 2026CIBOR6M2,22%
DK0006357660CB6 Jan B RF 2027CIBOR6M2,53%
DK0006355029CB6 B RF 2027CIBOR6M2,50%
DK0006358478CB6 Jan B RF 2028CIBOR6M2,45%
DK0006358551CB6 B RF 2028CIBOR6M2,62%
DK0006360458CB6 Jan B RF 2029CIBOR6M2,46%
DK0006360615CB6 B RF 2029CIBOR6M2,34%
DK0006361936CB6 B jan 2030CIBOR6M2,42%
DK0006362074CB6 B juli 2030CIBOR6M2,42%
DK0006362660CB6 B jan 2031 GrønCIBOR6M2,41%
DK0006362744CB6 B jan 2031CIBOR6M2,41%
DK0006344171CIBOR 6 2028CIBOR6M2,52%
DK0006347190CIBOR 6 2029CIBOR6M2,52%
DK0006322607CF6 43sA 2038CIBOR6M2,8153%
DK0006322797CF6 43sOA 2038CIBOR6M2,8153%

Spørgsmål kan rettes til Fonds og Funding, fonds@dlr.dk eller pr. tlf 33 42 07 38

