Fastsættelse af kuponrenter på DLR Realkreditobligationer (DKK)

DLR Kredit A/S
Andre oplysningsforpligtelser offentliggjort efter børsens regler
DLR Kredit har fastsat kuponrenter for perioden 1. januar - 30. juni 2026
på følgende variabelt forrentede obligationer:
|ISIN
|Navn
|Referencerente
|Ny rente
|DK0006358635
|CT6 B OA 2026
|CITA6M
|2,40%
|DK0006352869
|CB6 B RF 2026
|CIBOR6M
|2,22%
|DK0006357660
|CB6 Jan B RF 2027
|CIBOR6M
|2,53%
|DK0006355029
|CB6 B RF 2027
|CIBOR6M
|2,50%
|DK0006358478
|CB6 Jan B RF 2028
|CIBOR6M
|2,45%
|DK0006358551
|CB6 B RF 2028
|CIBOR6M
|2,62%
|DK0006360458
|CB6 Jan B RF 2029
|CIBOR6M
|2,46%
|DK0006360615
|CB6 B RF 2029
|CIBOR6M
|2,34%
|DK0006361936
|CB6 B jan 2030
|CIBOR6M
|2,42%
|DK0006362074
|CB6 B juli 2030
|CIBOR6M
|2,42%
|DK0006362660
|CB6 B jan 2031 Grøn
|CIBOR6M
|2,41%
|DK0006362744
|CB6 B jan 2031
|CIBOR6M
|2,41%
|DK0006344171
|CIBOR 6 2028
|CIBOR6M
|2,52%
|DK0006347190
|CIBOR 6 2029
|CIBOR6M
|2,52%
|DK0006322607
|CF6 43sA 2038
|CIBOR6M
|2,8153%
|DK0006322797
|CF6 43sOA 2038
|CIBOR6M
|2,8153%
Spørgsmål kan rettes til Fonds og Funding, fonds@dlr.dk eller pr. tlf 33 42 07 38
Med venlig hilsen
DLR Kredit
