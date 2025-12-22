Verkkokauppa.com Oyj vahvistaa johtoryhmäänsä ja nimittää Ville Sammalkorven strategia- ja teknologiajohtajaksi

Verkkokauppa.com Oyj PÖRSSITIEDOTE 22.12.2025 klo 15.00

Verkkokauppa.com Oyj on nimittänyt Ville Sammalkorven (DI) strategia- ja teknologiajohtajaksi sekä johtoryhmän jäseneksi. Hän aloittaa tehtävässään 2.3.2026 ja raportoi toimitusjohtaja Panu Porkalle. Ville korvaa nykyisen strategia- ja teknologiajohtajan Jyrki Tulokkaan, joka jättää yhtiön aiemmin ilmoitetun mukaisesti.

Ville tuo mukanaan lähes 25 vuoden kokemuksen teknologiajohtamisesta, digitaalisesta transformaatiosta sekä strategisesta kehittämisestä vähittäiskaupan, mobiiliviestinnän ja finanssipalveluiden aloilta.

Ville siirtyy Verkkokauppa.comiin Greenstepiltä, jossa hän toimii teknologia- ja kehitysjohtajana johtaen teknologiaprojekteja ja tukien kasvuyrityksiä teknologiatransformaatiossa. Aiemmin hän on toiminut johtotehtävissä SOK:lla ja OP Ryhmässä, joissa hän vastasi laajoista IT-transformaatioista ja digitaalisista investoinneista. Uransa alkuvaiheessa Ville työskenteli yli vuosikymmenen Nokialla johtaen globaalin älypuhelinportfolion suunnittelua ja ohjelmistohankkeita.

Ville on koulutukseltaan diplomi-insinööri ja valmistunut Teknillisestä korkeakoulusta pääaineenaan teknillinen fysiikka. Hänen laaja taustansa yhdistää strategisen näkemyksen ja käytännön kokemuksen vaativien teknologiauudistusten läpiviennistä, mikä tekee hänestä erinomaisen vahvistuksen Verkkokauppa.comin digitaalisten ja strategisten tavoitteiden edistämiseen.

Toimitusjohtaja Panu Porkka: "Olemme iloisia voidessamme toivottaa Villen tervetulleeksi johtoryhmäämme. Hänen vahva näyttönsä teknologiamuutoksista ja strategisesta johtamisesta on keskeisessä roolissa kyvykkyyksiemme vahvistamisessa ja innovaation edistämisessä. Villen kokemus vähittäiskaupasta ja digitaalisista ekosysteemeistä sopii erinomaisesti yhteen visiomme kanssa johtaa verkkokaupan tulevaisuutta.”



Panu Porkka, toimitusjohtaja

Verkkokauppa.com Oyj

panu.porkka@verkkokauppa.com

Elisa Forsman, sijoittajasuhdejohtaja

Verkkokauppa.com Oyj

elisa.forsman@verkkokauppa.com

puh. 044 206 6094

Verkkokauppa.com on verkkokaupan edelläkävijä ja intohimoisesti asiakkaan puolella. Verkkokauppa.com vauhdittaa kaupan siirtymistä verkkoon Suomen nopeimmilla toimituksilla ja äärimmäisen sujuvalla asioinnilla. Yritys haastaa markkinan tarjoamalla tunnin toimitukset yli 1,7 miljoonalle asiakkaalle, voittavan valikoiman ja todennäköisesti aina halvimmat hinnat, sekä pyrkii joka päivä löytämään tehokkaampia tapoja ylittää asiakkaiden odotukset ja luoda uusi normi ostamiselle ja omistamiselle.

Verkkokauppa.com on perustettu vuonna 1992 ja on ollut verkossa ensimmäisestä päivästä lähtien. Yhtiön liikevaihto vuonna 2024 oli 468 miljoonaa euroa ja se työllistää noin 600 henkilöä. Verkkokauppa.com on listattu Nasdaq Helsingissä.