Aktietilbagekøb i Djurslands Bank – transaktioner i uge 51

Fondsbørsmeddelelse 66/2025

Djurslands Bank offentliggjorde den 1. september 2025 et aktietilbagekøbsprogram på 35 mio. kr., dog med maksimalt 51.800 aktier. Aktietilbagekøbsprogrammet startede den 1. september 2025 og vil være afsluttet senest den 31. august 2026.

Aktietilbagekøbsprogrammet sker med henblik på nedsættelse af aktiekapitalen i banken med op til 25 mio. kr., samt etablering af medarbejderaktieordning med op til 10 mio. kr.

Programmet gennemføres i overensstemmelse med artikel 5 i EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016, der tilsammen udgør ”Safe Harbour”-reguleringen.

Under aktietilbagekøbsprogrammet er gennemført følgende transaktioner:

Antal aktier Gennemsnitlig købskurs (DKK) Transaktions-værdi (DKK) I alt under aktietilbagekøbsprogrammet 18.451 787,19 14.524.426,89 15. december 2025 250 881,76 220.440,00 16. december 2025 250 880,34 220.085,00 17. december 2025 250 876,00 219.000,00 18. december 2025 250 880,00 220.000,00 19. december 2025 250 885,39 221.348,00 I alt uge 51 1.250 880,70 1.100.873,00 I alt under aktietilbagekøbsprogrammet 19.701 793,12 15.625.299,89





Alle transaktioner er foretaget i ISIN DK0060136273 og gennemført af Danske Bank A/S på vegne af banken.

Efter ovenstående transaktioner ejer Djurslands Bank i alt 52.109 egne aktier, svarende til 1,9299 % af bankens aktiekapital.

Venlig hilsen

Djurslands Bank

Sigurd Bohlbro Simmelsgaard

Adm. direktør, CEO

