WSP clôture avec succès un placement de titres de capitaux propres de 977,5 millions de dollars

MONTRÉAL, 22 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe WSP Global Inc. (TSX : WSP) (« WSP » ou la « Société ») est heureuse d’annoncer qu’elle a réalisé aujourd’hui la clôture de son placement public par voie de prise ferme annoncé précédemment (le « placement ») d’actions ordinaires de la Société (les « actions ordinaires du placement ») et de son placement privé (le « placement privé simultané ») d’actions ordinaires de la Société (les « actions ordinaires du placement privé » et, collectivement avec les actions ordinaires du placement, les « actions ordinaires »), pour un produit brut total d’environ 977,5 millions de dollars, compte tenu de l’exercice intégral de l’option de surallocation et de l’option de souscription supplémentaire.

La Société a émis 3 616 750 actions ordinaires du placement, y compris 471 750 actions ordinaires du placement qui ont été émises à l’exercice de l’option de surallocation octroyée au syndicat de preneurs fermes codirigé par Marchés des capitaux CIBC, BMO Marchés des capitaux et Banque Nationale Marchés des capitaux, à titre de coteneurs de livres, au prix de 232,80 $ chacune (le « prix d’offre »), pour un produit brut total d’environ 842 millions de dollars.

De plus, la Société a émis 582 328 actions ordinaires du placement privé au prix d’offre par voie d’un placement privé simultané avec la Caisse de dépôt et placement du Québec (« La Caisse »), pour un produit brut revenant à la Société d’environ 136 millions de dollars, dont 75 955 actions ordinaires du placement privé émises à l’exercice intégral de l’option de souscription supplémentaire par La Caisse. Après la réalisation du placement et du placement privé simultané, La Caisse aura la propriété véritable ou le contrôle, direct ou indirect, d’un total de 18 695 055 actions ordinaires, ce qui représente environ 13,9 % des actions ordinaires émises et en circulation.

WSP entend affecter le produit net tiré du placement et du placement privé simultané au financement d’une partie du prix d’achat payable dans le cadre de son acquisition annoncée précédemment (l’« acquisition ») de TRC Companies (« TRC ») et réduire par conséquent les montants devant être prélevés à la clôture de l’acquisition aux termes des nouveaux engagements visant des prêts à terme non renouvelables et non garantis de premier rang qui sont à la disposition de la Société.

L’acquisition devrait être réalisée au cours du premier trimestre de 2026, sous réserve du respect de certaines conditions de clôture usuelles, notamment l’obtention des approbations des autorités de réglementation compétentes.

Aucune autorité en valeurs mobilières n’a approuvé ou désapprouvé le contenu du présent communiqué. Les actions ordinaires du placement n’ont pas été ni ne seront inscrites en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 ») ou des lois sur les valeurs mobilières étatiques. Par conséquent, les actions ordinaires du placement ne peuvent être offertes ni vendues aux États-Unis à moins d’être inscrites en vertu de la Loi de 1933 et des lois sur les valeurs mobilières étatiques applicables ou conformément à des dispenses des exigences d’inscription de la Loi de 1933 et des lois sur les valeurs mobilières étatiques applicables. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de titres aux États-Unis, et il n’y aura pas de vente des actions ordinaires du placement dans tout territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

À PROPOS DE WSP

WSP est l’une des plus grandes firmes de services professionnels au monde, réunissant une expertise en ingénierie, en service-conseil et en sciences afin de façonner ses communautés pour faire progresser l’humanité. Depuis ses débuts locaux à sa présence mondiale actuelle, WSP mène ses activités dans plus de 50 pays et emploie environ 75 000 personnes, appelées Visionniers et Visionnières. Ensemble, ses équipes élaborent des solutions avant-gardistes et réalisent des projets innovants dans les secteurs du transport, des infrastructures, de l’environnement, du bâtiment, de l’énergie, de l’eau et des mines et métaux. Les actions de la Société sont cotées à la Bourse de Toronto (TSX : WSP).

À PROPOS DE LA CAISSE

À La Caisse, auparavant connue sous la marque CDPQ, nous investissons depuis 60 ans avec un double mandat : celui de générer des rendements optimaux à long terme pour nos 48 déposants, qui représentent plus de 6 millions de Québécois.es, tout en contribuant au développement économique du Québec. Comme groupe mondial d’investissement, nous sommes actifs dans les grands marchés financiers, en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé. Au 30 juin 2025, l’actif net de La Caisse s’élevait à 496 G$ CA. Pour en savoir plus, visitez le site lacaisse.com et consultez nos pages LinkedIn ou Instagram.

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

En plus de communiquer des données historiques, WSP peut formuler ou présenter dans le présent communiqué de presse des déclarations ou de l’information qui ne se fondent pas sur des faits historiques ou actuels, et qui peuvent être considérées comme étant de l’information prospective ou des déclarations prospectives (collectivement, les « déclarations prospectives ») en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières. Ces déclarations prospectives ont trait à des événements ou des résultats futurs et reflètent les attentes de la direction de WSP (la « direction ») quant à la croissance, aux résultats d’exploitation, au rendement, aux perspectives d’affaires et aux débouchés de WSP ou aux tendances touchant son secteur, entre autres sujets.

Le présent communiqué de presse peut contenir des « déclarations prospectives » au sens de la législation en valeurs mobilières canadienne applicable, notamment concernant l’acquisition en cours de TRC par WSP; l’emploi prévu du produit tiré du placement et du placement privé simultané; le moment prévu pour la clôture de l’acquisition; les nouveaux engagements visant des prêts à terme non renouvelables et non garantis de premier rang qui seront à la disposition de la Société dans le cadre de l’acquisition, ainsi que d’autres déclarations qui ne sont pas des faits passés. On reconnaît habituellement les déclarations prospectives à l’emploi de termes ou d’expressions comme « prévoir », « projeter », « anticiper », « croire », « estimer », « prédire », « avoir l’intention », « cibler », « potentiel », « continuer » ou d’autres termes semblables, éventuellement employés au futur ou au conditionnel ou à la forme négative. Ces déclarations prospectives traduisent les opinions actuelles de la direction et sont fondées sur des hypothèses et des facteurs qui, par leur nature, sont assujettis à des incertitudes et à des risques inhérents. Bien que la Société estime que les attentes et les hypothèses sur lesquelles ces déclarations prospectives sont fondées sont raisonnables, il convient de ne pas se fonder indûment sur les déclarations prospectives, car rien ne garantit qu’elles s’avéreront exactes. Ces déclarations prospectives sont assujetties à certains risques et incertitudes et peuvent être fondées sur des hypothèses qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux anticipés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes sont décrits à la rubrique 20, « Facteurs de risque », du rapport de gestion de WSP pour le quatrième trimestre et l’exercice clos le 31 décembre 2024 et à la rubrique 17, « Facteurs de risque », du rapport de gestion de WSP pour le troisième trimestre et la période de neuf mois clos le 27 septembre 2025 déposés sur SEDAR+ au www.sedarplus.ca, ainsi que les autres risques dont il est fait mention dans les rapports que WSP dépose de temps à autre auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières ou des commissions de valeurs mobilières ou dans les autres documents qu’elle publie, et qui pourraient faire en sorte que les faits ou les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats indiqués ou sous-entendus dans les déclarations prospectives. La réalisation de l’acquisition est assujettie aux conditions de clôture usuelles, aux droits de résiliation et à d’autres risques et incertitudes, y compris, s’il y a lieu, à l’obtention des approbations des autorités de réglementation, et rien ne garantit que l’acquisition sera réalisée. Rien ne garantit non plus que si l’acquisition est réalisée, les avantages stratégiques et financiers attendus de l’acquisition seront réalisés.

Les déclarations prospectives contenues aux présentes sont présentées expressément sous réserve de la présente mise en garde. Elles sont faites en date du présent communiqué de presse, sans que la Société soit tenue de les mettre à jour publiquement en réponse à de nouveaux faits, qui se seraient produits par la suite ou non, à moins d’y être obligée par les lois sur les valeurs mobilières applicables.

NE PAS DIFFUSER, PUBLIER OU DISTRIBUER AUX ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE OU À UNE PERSONNE SITUÉE OU RÉSIDANT AUX ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, DANS SES TERRITOIRES ET POSSESSIONS, DANS UN ÉTAT AMÉRICAIN OU DANS LE DISTRICT DE COLUMBIA.