Enterprise-KI-Plattform Unframe eröffnet internationale Standorte und erweitert Führungsteam angesichts enormen Wachstums

SAN FRANCISCO, Dec. 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Unframe, die Managed-AI-Delivery-Plattform für Enterprise-Unternehmen, hat heute den Ausbau des Führungsteams sowie seiner internationalen Präsenz bekannt gegeben. Mit den Maßnahmen treibt das Unternehmen sein globales Wachstum weiter voran. Zu den strategischen Neubesetzungen zählen Avihu Yefet als Vice President of Product Solutions, Nir Fogel als Vice President of Product Growth sowie Bill Cordero als Global Vice President of Partnerships.

Globale Expansion: Neue Standorte in Tel Aviv und Berlin

Zur Unterstützung der wachsenden Kunden- und Partnerbasis hat Unframe neue Büros in Tel Aviv und Berlin eröffnet – zwei aufstrebende Zentren für KI-Innovationen und den Einsatz dieser in Unternehmen. Mit den neuen Standorten bringt Unframe sich in Position, um das Team globaler aufzubauen, regionale Kunden noch enger zu betreuen und Partnerbeziehungen vor Ort gezielt zu stärken.

Stärkung der Produkt- und Go-to-Market-Teams

In seiner Rolle als Vice President of Product Solutions verantwortet Avihu Yefet die Implementierung und Skalierung der Enterprise-KI-Plattform von Unframe innerhalb der Unternehmen und stellt sicher, dass Kunden schnell messbare Ergebnisse erzielen. Nir Fogel treibt als Vice President of Product Growth die langfristige Produktstrategie sowie die kontinuierliche Weiterentwicklung der Plattform voran.

Als Global Vice President of Partnerships übernimmt Bill Cordero den Aufbau und die Steuerung des globalen Partner-Ökosystems und entwickelt strategische Partnerschaften mit Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen und regionalen Märkten.

“Unser Wachstum in 2025 war enorm und wird von der zunehmenden Dringlichkeit in Unternehmen, sichere und adaptive KI einzusetzen, weiter massiv vorangetrieben“, sagt Shay Levi, CEO und Co-Founder von Unframe. „Avihu, Nir und Bill bringen genau die Erfahrung und gleichzeitig Perspektive mit, die wir brauchen, um neue Märkte zu erschließen und unseren Kunden weltweit noch mehr Mehrwert zu bieten.“

Die neue Besetzung genannter Führungspositionen folgt auf die frühere Berufung von Jacquelyn Goldberg zur Global Vice President of Sales.

Neueinstellungen in Asien, Nordamerika, Europa und dem Nahen Osten

Parallel dazu stellt Unframe weltweit in fast allen Bereichen ein und baut seine Produkt-, Engineering-, und Go-to-Market-Teams weiter aus. Dutzende offene Positionen verteilen sich auf Asien, Nordamerika, Europa und den Nahen Osten, während das Unternehmen seine global aufgestellte Organisation weiter skaliert.

„Wir bauen eine Firma, in der außergewöhnliche Talente die bisher beste Performance ihrer Karriere abliefern können“, sagt Larissa Schneider, COO und Co-Founderin von Unframe. „Unsere Dynamik ist die Kombination der Menschen, die wir bereits für Unframe gewinnen konnten - und derjenigen, die wir jetzt suchen.“

