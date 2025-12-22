TC Transcontinental renouvelle pour 3 ans son entente en services marketing avec METRO, incluant la distribution de circulaires dans raddar

MONTRÉAL, 22 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Transcontinental inc. (TSX : TCL.A TCL.B) (« TC Transcontinental » ou la « Société ») se réjouit d’annoncer une prolongation de 3 ans de l’entente qui prévoit la livraison de multiples services marketing de TC Transcontinental à METRO. Celle-ci inclut notamment la poursuite de la participation de METRO à raddarMD, la circulaire réinventée de TC Transcontinental en format imprimé et numérique, au Québec et dans d’éventuels autres marchés canadiens, ainsi que d’autres services d’impression, des services de marketing sur le lieu de vente et des solutions de contenu.

« raddar est un véhicule publicitaire performant pour la communication ciblée des offres des détaillants et l’achalandage en magasin, selon Patrick Brayley, vice-président principal, Services au commerce de détail et impression, TC Transcontinental. Nous sommes fiers des retombées positives de sa distribution pour les détaillants ainsi que pour les ménages. Dans les années à venir, nous allons continuer de faire évoluer raddar afin de servir au mieux les besoins des annonceurs et des consommateurs. »

Chaque semaine, raddar est distribué à 4,8 millions de foyers au Québec et en Colombie-Britannique par l’entremise de Postes Canada. Pour plus d’information, visitez raddar.ca.

À propos de TC Transcontinental

TC Transcontinental est un chef de file nord-américain en emballage souple, un fournisseur canadien de services marketing pour le commerce de détail, le plus important imprimeur canadien, et le chef de file canadien en édition pédagogique de langue française. Fondée en 1976, TC Transcontinental a comme mission de créer des produits et services de qualité permettant aux entreprises d'attirer, de joindre et de fidéliser leur clientèle cible.

Le respect, le travail d'équipe, la performance et l'innovation sont les valeurs fortes de la Société et de ses employés. L’engagement de TC Transcontinental auprès de ses parties prenantes est d’agir de manière responsable dans la poursuite de ses activités d'affaires.

Transcontinental inc. (TSX : TCL.A TCL.B), connue sous la marque TC Transcontinental, compte environ 7 600 employés, dont la majorité sont en poste au Canada, aux États-Unis et en Amérique latine. Ses revenus ont été de 2,7 milliards $ pour l'exercice clos le 26 octobre 2025. Pour plus d’information, veuillez visiter le site web de TC Transcontinental au www.tc.tc.

Pour renseignements :

Médias



Ida-Marie Furino

Conseillère principale, Communications d'entreprise

TC Transcontinental

Téléphone : 438 221-5928

ida-marie.furino@tc.tc

www.tc.tc

Communauté financière



Yan Lapointe

Directeur principal, Relations avec les investisseurs et trésorerie,

TC Transcontinental

Téléphone : 514 954-3574

yan.lapointe@tc.tc

www.tc.tc





