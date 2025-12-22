Indstilling af ny formand til Gyldendals bestyrelse

SELSKABSMEDDELELSE nr. 9/2025

København, den 22. december 2025

Gyldendal A/S

Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 6 af 12. november 2025 udtræder bestyrelsesformand Gregers Wedell-Wedellsborg af Gyldendals bestyrelse i forbindelse med generalforsamlingen i april 2026.

Bestyrelsen har besluttet at indstille til den kommende bestyrelse, at nuværende medlem af bestyrelsen Sidsel Marie Kristensen vælges som formand for Gyldendals bestyrelse efter generalforsamlingen. Sidsel er administrerende direktør i LEGO Fonden og direktør i LEGO Foundation Investments og har været medlem af Gyldendals bestyrelse siden 2023.

Claus Gregersen, bestyrelsens næstformand, udtaler i den forbindelse:

“Sidsel har været medlem af Gyldendals bestyrelse de seneste to år. Jeg har lært Sidsel at kende som en kompetent, professionel og yderst relevant bestyrelseskollega. Sidsels samfundsinteresse kombineret med stor ledelseserfaring er den helt rigtige baggrund for at varetage en fremtidig formandsrolle i Gyldendal. Samtidigt er det optimalt, at Sidsel så aktivt interesserer sig for læring via sit virke i LEGO Fonden. Jeg glæder mig til det fremtidige samarbejde”.

Sidsel Marie Kristensen udtaler:

”Det er en ære for mig at kunne se frem til at påtage mig formandskabet. Gyldendal er en institution, som spiller en betydningsfuld rolle i det danske samfund. Særligt i omskiftelige og udfordrende tider som disse er der brug for det, Gyldendal står for, nemlig læremidler og litteratur af høj kvalitet, der kan bidrage til både dannelse og underholdning. Jeg ser frem til at bidrage til forlagets fortsatte udvikling i tæt samarbejde med ledelsen.”

Sidsel Marie Kristensen er udover de nævnte stillinger også bestyrelsesmedlem i BrainPOP (USA), forperson for Imagination Lab Foundation og medlem af Komitéen for god Fondsledelse.

