ALK – Finanskalender for regnskabsåret 2026

Finanskalender 2026 for ALK (ALKB:DC / OMX: ALK B):

23. januar 2026: Stilleperiode

20. februar 2026: Offentliggørelse af årsrapport 2025

16. marts 2026 kl. 16.00: Ordinær generalforsamling



Indkomne forslag til dagsordenen for den

ordinære generalforsamling, der er modtaget

af selskabet senest den 30. januar 2026,

vil blive optaget på dagsordenen

(kan fremsættes på investor@alk.net)



7. april 2026: Stilleperiode

5. maj 2026: Delårsrapport 1. kvartal (Q1) 2026

23. juli 2026: Stilleperiode

20. august 2026: Delårsrapport 1. halvår (Q2) 2026

21. oktober 2026: Stilleperiode

18. november 2026: Delårsrapport 9 måneder (Q3) 2026

ALK-Abelló A/S

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

Investor Relations: Per Plotnikof, tlf. +45 4574 7527, mobil +45 2261 2525

Presse: Maiken Riise Andersen, tlf. 5054 1434

Om ALK

ALK er en global, specialiseret medicinalvirksomhed med fokus på allergi og allergisk astma. Virksomheden markedsfører allergi-immunterapi og andre produkter og serviceydelser til mennesker med allergi og allergilæger. Virksomheden har hovedkvarter i Hørsholm, beskæftiger omkring 2.800 mennesker over hele verden og er noteret på Nasdaq Copenhagen. Find mere information på www.alk.net.

