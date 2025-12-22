ALK – Finanskalender for regnskabsåret 2026

Finanskalender 2026 for ALK (ALKB:DC / OMX: ALK B):

  • 23. januar 2026:                Stilleperiode
  • 20. februar 2026:               Offentliggørelse af årsrapport 2025
  • 16. marts 2026 kl. 16.00:   Ordinær generalforsamling

    Indkomne forslag til dagsordenen for den
    ordinære generalforsamling, der er modtaget
    af selskabet senest den 30. januar 2026,
    vil blive optaget på dagsordenen
    (kan fremsættes på investor@alk.net)
     
  • 7. april 2026:                     Stilleperiode
  • 5. maj 2026:                      Delårsrapport 1. kvartal (Q1) 2026
  • 23. juli 2026:                     Stilleperiode
  • 20. august 2026:               Delårsrapport 1. halvår (Q2) 2026
  • 21. oktober 2026:              Stilleperiode
  • 18. november 2026:           Delårsrapport 9 måneder (Q3) 2026

ALK-Abelló A/S

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

Investor Relations: Per Plotnikof, tlf. +45 4574 7527, mobil +45 2261 2525

Presse: Maiken Riise Andersen, tlf. 5054 1434

Om ALK
ALK er en global, specialiseret medicinalvirksomhed med fokus på allergi og allergisk astma. Virksomheden markedsfører allergi-immunterapi og andre produkter og serviceydelser til mennesker med allergi og allergilæger. Virksomheden har hovedkvarter i Hørsholm, beskæftiger omkring 2.800 mennesker over hele verden og er noteret på Nasdaq Copenhagen. Find mere information på www.alk.net.

