Kitron ASA: Mottak av regulatoriske godkjennelser i forbindelse med oppkjøpet av DeltaNordic

(2025-12-22) Det vises til børsmeldingen fra Kitron ASA ("Selskapet") den 19. november 2025 om inngåelse av avtale om, gjennom datterselskapet Kitron Holding AB, å kjøpe DeltaNordic AB ("Transaksjonen").

Selskapet har nå mottatt de nødvendige regulatoriske godkjennelsene for gjennomføring av Transaksjonen fra den svenske Konkurrensverket og Inspektionen för Strategiska Produkter. Transaksjonen forventes å bli gjennomført i starten av januar 2026.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Peter Nilsson, president og CEO, tlf. +47 948 40 850

Cathrin Nylander, CFO, tlf.: +47 900 43 284

E-post: investorrelations@kitron.com

Kitron er et ledende skandinavisk foretak innen produksjon av elektronikk og relaterte tjenester for sektorene Konnektivitet, Elektrifisering, Industri, Medisinsk utstyr og Forsvar/Luftfart. Konsernet har virksomhet i Norge, Sverige, Danmark, Litauen, Tyskland, Polen, Tsjekkia, India, Malaysia, Kina og USA. Kitron har rundt 3 000 ansatte, og driftsinntektene var 647 millioner euro i 2024.

www.kitron.com

Denne informasjonen anses som innsideinformasjon i henhold til EUs markedsmisbruksforordning (MAR) og er underlagt opplysningsplikten i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12. Børsmeldingen ble publisert av Cathrin Nylander, CFO i Kitron ASA, på tidspunktet og datoen angitt ovenfor i denne meldingen.