Signaux Girod : Déclaration rachat actions propres semaine 51/2025

SIGNAUX GIROD
Société anonyme au capital de 13 422 500 €
Siège social : 881, route des fontaines
39400 BELLEFONTAINE
646 050 476 R.C.S. LONS-LE-SAUNIER
Code ISIN : FR0000060790
DECLARATION
Transactions sur actions propres
réalisées en décembre 2025 – Semaine 51
En application de l'article 5 du règlement U.E. n°596/2014 du 16 avril 2014 relatif aux abus de marché et du règlement délégué U.E. n°2016/1052 du 8 mars 2016 sur les conditions applicables aux programmes de rachat et aux mesures de stabilisation, SIGNAUX GIROD déclare ci-après les transactions réalisées sur ses propres actions pour la période du 15/12/2025 au 19/12/2025 :
Présentation agrégée par jour et par marché
|Nom de l'émetteur
|Code identifiant de l'émetteur
|Jour de la transaction
|Code identifiant de l'instrument financier
|Volume total journalier (en nombre d'actions)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions
|Marché
|Signaux Girod
|969500YBZ13NTSG2XL44
|15/12/2025
|FR0000060790
|79
|15,4051
|XPAR
|Signaux Girod
|969500YBZ13NTSG2XL44
|16/12/2025
|FR0000060790
|/
|/
|XPAR
|Signaux Girod
|969500YBZ13NTSG2XL44
|17/12/2025
|FR0000060790
|82
|15,4000
|XPAR
|Signaux Girod
|969500YBZ13NTSG2XL44
|18/12/2025
|FR0000060790
|79
|15,4500
|XPAR
|Signaux Girod
|969500YBZ13NTSG2XL44
|19/12/2025
|FR0000060790
|83
|15,4000
|XPAR
Le détail des transactions est disponible sur notre site : www.girod-group.com
Pièce jointe