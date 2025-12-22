Aramis Group - Déclaration des transactions sur actions propres du 15.12 au 19.12.2025

 | Source: ARAMIS GROUP ARAMIS GROUP

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Arcueil, le 22 décembre 2025

Déclaration des transactions sur actions propres
réalisées du 15 au 19 décembre 2025

Dans le cadre des autorisations consenties par l’Assemblée Générale du 4 février 2025 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d'actions, Aramis Group déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0014003U94) réalisés du 15 au 19 décembre 2025 (hors contrat de liquidité) :

 Nom de l'émetteurCode Identifiant de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier (en nombre d'actions)Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché
 Aramis Group9695002Q984W0T41WB422025-12-15FR0014003U944 5774,3694XPAR
 Aramis Group9695002Q984W0T41WB422025-12-16FR0014003U944 6204,3287XPAR
 Aramis Group9695002Q984W0T41WB422025-12-17FR0014003U944 6874,2671XPAR
 Aramis Group9695002Q984W0T41WB422025-12-18FR0014003U944 5424,4033XPAR
 Aramis Group9695002Q984W0T41WB422025-12-19FR0014003U944 3814,5167XPAR
    TOTAL22 8074,3752 

Les informations détaillées relatives à ces transactions sont disponibles sur le site internet d’Aramis Group à l’adresse suivante : https://aramis.group/fr/espace-investisseur/information-reglementee/

***

À propos d’Aramis Group – www.aramis.group

Aramis Group est le leader européen de la vente en ligne de voitures d’occasion aux particuliers. Le Groupe est présent dans six pays. Groupe de croissance, expert du e-commerce et pionnier du reconditionnement automobile, Aramis Group agit au quotidien pour une mobilité plus durable avec une offre inscrite dans l’économie circulaire. Créé en 2001, il révolutionne depuis plus de 20 ans son marché, en mettant au centre de son action la satisfaction de ses clients et en capitalisant sur la technologie et l’engagement de ses collaborateurs au service de la création de valeur pour l’ensemble de ses parties prenantes. Avec un chiffre d’affaires annuel supérieur à 2,3 milliards d’euros, Aramis Group vend plus de 119 000 véhicules annuellement à des particuliers et accueille chaque année plus de 70 millions de visiteurs sur l’ensemble de ses plateformes digitales. Le Groupe emploie plus de 2 400 collaborateurs et dispose de neuf centres de reconditionnement industriel à travers l’Europe. Aramis Group est coté sur le compartiment B du marché réglementé d'Euronext Paris (Ticker : ARAMI – ISIN : FR0014003U94).

Contact Investisseurs

investor@aramis.group

Contacts Presse

Brunswick
Hugues Boëton
Tristan Roquet Montegon

aramisgroup@brunswickgroup.com
+33 (0)6 79 99 27 15

Pièce jointe


Tags

Share buyback Rachat d'actions

Attachments

Communiqué de presse - ARAMIS GROUP - Déclaration des transactions sur actions propres du 15.12 au 19.12.2025

Related Links

Recommended Reading