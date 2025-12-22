Les cheminots du CN changent les choses dans votre collectivité

MONTRÉAL, 22 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- En cette période de générosité, le CN (TSX: CNR) (NYSE: CNI) est fier de souligner le dévouement de ses cheminots. En 2025, le CN a soutenu plus de 772 organismes grâce à ses programmes de commandites et de dons dans les collectivités situées le long de son réseau nord-américain.

Cette année, près de 1 000 membres du personnel actifs et retraités ont comptabilisé plus de 120 000 heures de bénévolat, soutenant ainsi environ 361 organismes de bienfaisance qui leur tiennent à cœur dans leurs collectivités. Dans le cadre du programme « Cheminots du CN dans la collectivité », la Compagnie a donné plus de 2,1 million de dollars en reconnaissance des heures de bénévolat effectuées par les membres de son personnel, amplifiant ainsi l’impact du soutien des cheminots dans les collectivités où ils vivent et travaillent.

« En ces temps difficiles, l’importance de notre travail dépasse notre réseau. Nos cheminots sont profondément engagés envers leurs collectivités et leur générosité témoigne des valeurs partagées par le CN. Nous savons que de nombreuses personnes font face à l’incertitude en ce moment, et nous nous engageons à agir avec attention et responsabilité. En soutenant des causes qui renforcent les gens, améliorent la sécurité et protègent l’environnement, nous contribuons à bâtir des collectivités plus résilientes à travers notre réseau pour les générations à venir. »

Olivier Chouc, premier vice-président et chef de la direction des Affaires juridiques, CN



Piliers de notre programme de dons d’entreprise

Le CN est fier de se tenir aux côtés de partenaires à but non lucratif qui changent réellement les choses. La stratégie de dons d’entreprise du CN repose sur trois piliers clés : les Communautés, la Sécurité et l’Environnement.

Le pilier « Communautés» reflète la conviction du CN quant au pouvoir des individus et des collectivités, et soutient la santé et le bien-être, l’éducation, l’inclusion et les possibilités de développement personnel et professionnel.

Le pilier « Sécurité » vise à renforcer la résilience à long terme et à promouvoir la sécurité publique, tout en fournissant un soutien essentiel aux personnes et aux familles confrontées à des difficultés, notamment en matière de prévention de l’itinérance, de sécurité alimentaire et de services de rétablissement.

Dans le cadre du pilier « Environnement », le CN soutient les organismes voués à la préservation des écosystèmes, à la promotion du reboisement grâce à la plantation d’arbres et à l’éducation des générations futures en matière de gestion environnementale.

Ensemble, ces piliers guident l’engagement du CN à appuyer les personnes et les collectivités qui permettent à l’entreprise de propulser l’économie et inspirer un changement positif.

