Technip Energies obtient une grande commande pour l’achat des équipements clés du projet Commonwealth LNG

Technip Energies (PARIS:TE) a reçu une grande(1) commande de Commonwealth LNG pour lancer les achats des équipements clés nécessaires à son usine de liquéfaction de gaz naturel (GNL) d'une capacité de 9,5 Mtpa(2) située à Cameron Parish, en Louisiane, aux États-Unis.

Cette commande s'inscrit dans le cadre du contrat d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction (EPC) précédemment signé avec Commonwealth LNG et marque une étape déterminante vers la décision finale d'investissement (FID) attendue au premier trimestre 2026.

Cette commande porte sur les équipements à long délai de livraison nécessaires pour faciliter la construction accélérée et modulaire du projet Commonwealth LNG. Cela comprend des achats auprès de leaders du secteur tels que Baker Hughes, pour six compresseurs à réfrigérant mixte entraînés par des turbines à gaz LM9000 ; Honeywell, pour la fourniture de six échangeurs de chaleur cryogéniques principaux ; et Solar Turbines, pour la fourniture de quatre turbines à gaz Titan 350.

Arnaud Pieton, Directeur général de Technip Energies, a déclaré : « Cette commande pour l’achat d'équipements critiques marque une nouvelle étape importante dans la progression du projet Commonwealth LNG vers sa décision finale d'investissement. Cette avancée reflète la solidité de notre collaboration avec Commonwealth LNG et notre engagement commun à fournir une infrastructure GNL modulaire de classe mondiale, qui soutient la sécurité énergétique tout en répondant à la demande mondiale croissante en gaz et en GNL. Technip Energies continue de s’appuyer sur son leadership dans les solutions modulaires pour réaliser des projets qui transforment le paysage énergétique. »

David Lawler, Directeur général de Caturus, a commenté : « Cet investissement important dans la plateforme Commonwealth LNG est une étape clé, tout comme le processus de financement, qui est bien avancé, et illustre notre niveau d'engagement dans le développement de ce projet GNL de classe mondiale. Le projet Commonwealth est un élément crucial de la stratégie entièrement intégrée « wellhead-to-water » de Caturus, et il s'agit d'une autre étape importante vers la création de la première société indépendante intégrée de gaz naturel du pays. »

Le projet Commonwealth LNG, d'une capacité de 9,5 millions de tonnes par an, est conçu selon une approche de construction modulaire. Il comprendra six trains de liquéfaction identiques utilisant la solution modulaire et standardisée SnapLNG by T.ENTM de Technip Energies. En s'appuyant sur une conception unique répliquée sur l’ensemble des trains, SnapLNG by T.ENTM permet d’accélérer le calendrier d’exécution et d’optimiser les coûts, tout en renforçant la prévisibilité et la certitude à grande échelle.

(1) Une « grande » commande pour Technip Energies représente entre 250 et 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. Cette commande sera enregistrée dans le carnet de commandes du quatrième trimestre 2025 du segment Livraison de Projet.

(2) Mtpa : million de tonnes par an.

À propos de Technip Energies

Technip Energies est une entreprise de technologies et d’ingénierie de premier plan. Leader dans le GNL, l’hydrogène, l’éthylène, la chimie durable et la gestion du CO 2 , nous contribuons au développement de marchés stratégiques tels que l'énergie, les dérivés énergétiques, la décarbonation et la circularité. Nos segments d’activité complémentaires, Technologies, Produits et Services (TPS) et Livraison de Projet, transforment les innovations en réalité industrielle à grande échelle.

Animés par des valeurs de collaboration et d’excellence dans l’exécution, plus de 17 000 collaborateurs dans 34 pays s'engagent pour allier prospérité et durabilité en faveur d’un monde conçu pour durer.

Technip Energies a généré un chiffre d'affaires de 6,9 milliards d'euros en 2024 et est cotée sur Euronext Paris. La société possède également des American Depositary Receipts négociés de gré à gré.

Pour plus d'informations : www.ten.com

À propos de Commonwealth LNG

Commonwealth LNG is developing a 9.5 mtpa liquefied natural gas (LNG) export terminal project located near Cameron, Louisiana. The project's leadership team is committed to building a world-class LNG facility while relentlessly focusing on safety, managing risk and achieving best in class environmental standards.

Website: https://commonwealthlng.com/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/commonwealth-lng/

Contacts

Relations investisseurs Relations médias

Phillip Lindsay Jason Hyonne

Vice-président Relations Investisseurs Responsable Relations presse & Réseaux sociaux

Tel: +44 207 585 5051 Tel: +33 1 47 78 22 89

Email: Phillip Lindsay Email: Jason Hyonne

Information importante pour les investisseurs et les actionnaires

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives qui reflètent les intentions, les convictions ou les attentes et projections actuelles de Technip Energies (la « Société ») concernant les résultats d’exploitation futurs de la Société, les revenus anticipés, les bénéfices, les flux de trésorerie, la situation financière, la liquidité, la performance, les perspectives, la croissance anticipée, les stratégies et les opportunités, ainsi que les marchés sur lesquels la Société opère. Les déclarations prospectives sont souvent identifiées par les mots « croire », « s’attendre à », « anticiper », « planifier », « avoir l’intention », « prévoir », « devrait », « pourrait », « peut », « estimer », « perspectives », et des expressions similaires, y compris la forme négative de celles-ci. L’absence de ces mots ne signifie toutefois pas que les déclarations ne sont pas prospectives. Ces déclarations prospectives sont basées sur les attentes, convictions et hypothèses actuelles de la Société concernant les développements et conditions commerciales futurs et leur effet potentiel sur la Société. Bien que la Société estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables au moment où elles sont émises, il n’y a aucune garantie que les développements futurs affectant la Société seront ceux que la Société anticipe.

Toutes les déclarations prospectives de la Société impliquent des risques et des incertitudes, dont certains sont significatifs ou indépendants de la volonté de la Société, ainsi que des hypothèses qui pourraient faire en sorte que les résultats réalisés diffèrent sensiblement de l’expérience historique de la Société et des attentes ou projections actuelles de la Société. Si un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se matérialisaient, ou si les hypothèses sous-jacentes s’avéraient incorrectes, les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux énoncés dans les déclarations prospectives.

Pour plus d’informations sur les facteurs importants connus susceptibles d’entraîner une différence entre les résultats réels et les résultats projetés, veuillez consulter les facteurs de risque de la Société énoncés dans le Rapport Financier Annuel 2024 déposé le 10 mars 2025 auprès de l’Autoriteit Financiële Markten (AFM) aux Pays-Bas et de l’Autorité des marchés financiers (AMF) en France et dans le Rapport Financier Semestriel 2025 déposé le 31 juillet 2025 auprès de l’AFM et de l’AMF, qui comprennent une analyse des facteurs qui pourraient affecter la performance future de la Société et des marchés sur lesquels la Société opère.

Les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes inhérents et ne sont valables qu’à la date à laquelle elles sont faites. La Société ne s’engage pas à mettre à jour les déclarations prospectives à la lumière de nouvelles informations ou d’événements futurs et ne le fera pas nécessairement, sauf dans la mesure requise par la loi applicable.

Pièces jointes