Orrön Energy säljer en portfölj med tre solenergiprojekt i Tyskland för en total köpeskilling om upp till 14 MEUR

Orrön Energy AB (”Orrön Energy” eller ”bolaget”) har ingått avtal med Gülermak Renewables Deutschland Holding GmbH (“Gülermak”), ett dotterbolag som ägs till 100 procent av Gülermak Renewables Ltd, om att sälja tre solenergiprojekt under utveckling i Tyskland. Projekten har en sammanlagd förväntad installerad kapacitet om 234 MW, och säljs för en total köpeskilling om upp till 14 MEUR. Den del av köpeskillingen som betalas vid transaktionens slutförande avseende det första projektet förväntas att uppgå till 0,7 MEUR. Resterande köpeskilling är villkorad av att projektmilstolpar uppnås fram tills att projekten är byggklara.

Projekten är belägna i den östra delen av Tyskland och utvecklas som Agri-PV projekt med möjligheter till samlokaliserad batterilagring, vilket möjliggör att jordbruksverksamhet kan bedrivas parallellt med elproduktion från solenergi. Projekten befinner sig i ett stadie innan tillståndsfasen och utvecklas med en sammanlagd förväntad installerad kapacitet om 234 MW. Den totala köpeskillingen uppgår till högst 14 MEUR, förutsatt att samtliga villkorade köpeskillingar förfaller till betalning. Köpeskillingen inkluderar ersättning för utvecklingskostnader samt ersättning som utgår för en rad förutbestämda projektmilstolpar fram tills och med att projekten är byggklara. 40 procent av de villkorade köpeskillingarna utfaller när projekten har uppnått tillståndsfasen, och resterande 60 procent när projekten är byggklara.

Projekten förväntas att uppnå tillståndsfasen under 2026 och bli byggklara under 2027, under förutsättning av gynnsamma tillståndsprövningar och att tillgång till elnät erhålls. I enlighet med avtalet kommer Orrön Energy att fortsätta utveckla projekten fram tills att de är byggklara. Transaktionens slutförande avseende det första projektet förväntas att ske i början av 2026.

Daniel Fitzgerald, vd för Orrön Energy kommenterade:

”Det gläder mig att meddela vår andra försäljning i Tyskland, denna gång i form av en portföljförsäljning vilket tydligt visar hur hög kvalitet vi har i vår projektplattform. Jag förväntar mig att plattformen kommer att fortsätta bidra med ytterligare intäktsströmmar framöver, i takt med att vi vidareutvecklar vår växande pipeline av projekt och levererar i linje med vår strategi för projektförsäljningar. Gülermak är en stark och välrenommerad partner med gedigen teknisk och ingenjörsmässig expertis, och jag ser fram emot att utforska ytterligare möjligheter till samarbete.”

Türkekul Doğan, vd för Gülermak Renewables Ltd kommenterade:

”Detta är en fantastisk milstolpe i vår historia och vi är mycket tacksamma gentemot Orrön Energy för det stora förtroendet och partnerskapet. Efter att ha förvärvat flera byggklara projekt har vi haft som nytt tillväxtmål att förvärva projekt i utvecklingsfasen. Detta är ett starkt partnerskap med ett mycket välrenommerat namn i Tyskland. Stort grattis till vårt team och Orrön Energy till denna framgång som uppnåddes före årsskiftet!”

Denna information är sådan som Orrön Energy AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 december 2025 klockan 18.15.

Orrön Energy är ett oberoende publikt bolag (Nasdaq Stockholm: “ORRON”) inom förnybar energi och en del av Lundin Group of Companies. Orrön Energys kärnportfölj består av högkvalitativa, kassaflödesgenererande tillgångar i Norden samt egenutvecklade tillväxtprojekt i Norden, Storbritannien, Tyskland och Frankrike. Med betydande kapacitet att finansiera ytterligare tillväxt, starkt stöd från en större aktieägare, samt en bolagsledning och styrelse med bevisad förmåga att investera i, leda och växa framgångsrika bolag, är Orrön Energy i en unik position att skapa aktieägarvärde genom energiomställningen.

Framåtriktade uttalanden

Uttalanden i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser, utgör framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden kan exempelvis kännetecknas av att de innehåller ord som ”förutses”, ”tros”, ”förväntas”, ”avses”, ”planeras”, ”ämnas”, ”eftersträvas”, ”kommer” eller ”kan” eller liknande uttryck. Framåtriktade uttalanden är till sin natur förknippade med risker och osäkerhetsmoment eftersom de avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Till följd av ett flertal faktorer, vilka flera ligger utom bolagets kontroll, kan framtida förhållanden komma att avsevärt avvika från vad som har uttryckts eller antytts i framåtriktade uttalanden. Alla framåtriktade uttalanden i detta pressmeddelande gäller endast per dagen då uttalandet lämnades och bolaget har ingen skyldighet (och åtar sig ingen skyldighet) att uppdatera eller ändra något sådant uttalande till följd av ny information, framtida händelser eller andra förhållanden.

