Jilin auf dem „goldenen Eis- und Schneegürtel“ der Welt schreibt ein neues Kapitel in Sachen Wintertourismus

CHANGCHUN, China, Dec. 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die 9. Internationale Messe für die Eis- und Schneebranche in Jilin fand kürzlich im Changchun Northeast Asia International Expo Center statt und markierte den Beginn einer neuen Wintersaison für den Tourismus in der nordostchinesischen Provinz Jilin.

Die fünftägige Messe stand unter dem Motto „Neuer Verbrauch von Eis und Schnee, gemeinsame neue Zukunft“ und folgte einem marktorientierten Modell. Sie vereinte Ausstellungen, interaktive Erlebnisse und Verbraucheraktivitäten und schuf so einen immersiven Winterkarneval, der alle Sinne ansprach – Sehen, Hören und Schmecken.

Jin Zhenlin, stellvertretender Direktor des Ministeriums für Kultur und Tourismus der Provinz Jilin, stellte fest, dass die Messe Teilnehmende aus mehr als 20 Ländern anzog. Über 400 Unternehmen und 500 Marken präsentierten mehr als 1.000 Produkte, was die Messe hinsichtlich Umfang und Teilnehmerzahl zur größten Fachmesse für Eis und Schnee in China machte. Bevorzugte Aktivitäten, Studienreisen und Wintersportwettbewerbe waren fest integriert und unterstrichen sowohl die Produktpräsentation als auch das konsumorientierte Wachstum.

Um die Wirtschaftsaktivität im Winter weiter anzukurbeln, hat Jilin eine Reihe gezielter Maßnahmen für die neue Schneesaison eingeführt, darunter Gutscheine für Aktivitäten im Schnee und auf dem Eis. Diese Impulse werden in wichtigen Bereichen wie Skifahren, Sehenswürdigkeiten, Konzerten und Transportwesen eingesetzt und tragen dazu bei, das Konsumpotenzial im Winter gezielt zu erschließen.

In dieser Saison wurden auch die Wintersportinfrastrukturen der Provinz umfassend modernisiert. Jilin betreibt derzeit 68 Skigebiete mit erweiterten Skipisten, längeren Abfahrten und mehr Seilbahnen, wodurch eine vollständige Abdeckung des Landkreises mit Eis- und Schneeerlebnissen erreicht wird. Die Provinz ist mit fünf Skitourismus-Resorts auf nationaler Ebene landesweit führend.

Die Changchun Ice and Snow World bietet Wahrzeichen wie thematische Schneedrift-Strecken und riesige Eisrutschen und verbindet Sightseeing, Interaktion und Unterhaltung in einer traumhaften Winterkulisse.

Jilin wirbt für die G331-Grenzstraße „Ice-and-Snow Road“ und eine Schneeskulptur des „Wolkenpalasts“ am Changbai-Berg. Im Westen von Jilin belebt die Winterfischerei am Chagan-See jahrhundertealte Fischereitraditionen mit neuen immersiven Aktivitäten, während die autonome koreanische Präfektur Yanbian neun themenbezogene Eis- und Schnee-Produkte auf den Markt gebracht hat, die Besucherinnen und Besucher dazu einladen, eine sogenannte „atmende Eis- und Schneegalerie” zu erkunden.

Für die aktuelle Saison strebt Jilin 180 Millionen Besucherinnen und Besucher im Bereich Eis- und Schneetourismus und Tourismuseinnahmen von über 330 Milliarden Yuan an, um seinem Ziel näher zu kommen, ein Reiseziel für Eis- und Schneetourismus von Weltklasse zu werden und den einzigartigen Charme seiner „weißen Berge und klaren Gewässer” zu präsentieren.

Quelle: Ministerium für Kultur und Tourismus der Provinz Jilin