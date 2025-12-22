Alvotechs Finansiella Kalendar för 2026

Alvotech (NASDAQ: ALVO, ALVO SDB) offentliggör idag sin finansiella kalender för 2026. Års- eller delårsrapporter publiceras på angivet datum, efter stängning av marknaderna i USA. En investerarpresentation hålls följande dag.
18 mar 2026: Fjärde kvartalet 2025 och helårsresultat 2025
06 maj 2026: Första kvartalet 2026 – delårsrapport
19 aug 2026: Andra kvartalet 2026 – delårsrapport
11 nov 2026: Tredje kvartalet 2026 – delårsrapport
10 mar 2027: Fjärde kvartalet 2026 och helårsresultat 2026
03 jun 2026: Årsstämma (hålls i Luxemburg)
Observera att alla datum kan komma att ändras.
Alvotech Investor Relations
Balaji Prasad (US)
Benedikt Stefánsson, VP (IS)
Patrik Ling, VP (SE)
alvotech.ir@alvotech.com