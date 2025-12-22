Alvotechs Finansiella Kalendar för 2026

Alvotech (NASDAQ: ALVO, ALVO SDB) offentliggör idag sin finansiella kalender för 2026. Års- eller delårsrapporter publiceras på angivet datum, efter stängning av marknaderna i USA. En investerarpresentation hålls följande dag.

18 mar 2026: Fjärde kvartalet 2025 och helårsresultat 2025

06 maj 2026: Första kvartalet 2026 – delårsrapport

19 aug 2026: Andra kvartalet 2026 – delårsrapport

11 nov 2026: Tredje kvartalet 2026 – delårsrapport

10 mar 2027: Fjärde kvartalet 2026 och helårsresultat 2026

03 jun 2026: Årsstämma (hålls i Luxemburg)



Observera att alla datum kan komma att ändras.

Alvotech Investor Relations

Balaji Prasad (US)

Benedikt Stefánsson, VP (IS)

Patrik Ling, VP (SE)

alvotech.ir@alvotech.com