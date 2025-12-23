Läti Vabariigi Riigikohtu otsus KIA Auto AS ja TKM Grupp AS kohtuasjas

Läti Vabariigi Riigikohus tegi 22. detsembril 2025 otsuse menetluses, mis puudutas Läti Konkurentsiameti 7. augusti 2014. aasta otsuse (esialgne börsiteade 21. augustil 2014) seaduslikkust TKM Grupp AS ja selle tütarettevõtte KIA Auto AS suhtes. Riigikohus otsustas jätta rahuldamata TKM Grupp AS ja KIA Auto AS kassatsioonkaebused ning kinnitas Läti administratiivse ringkonnakohtu 4. juuni 2025 otsuse (börsiteade 06. juunil 2025), millega jäeti jõusse Konkurentsiameti otsus määrata KIA Auto AS-ile rahatrahv summas 135 tuhat eurot, millest 95 tuhat eurot määrati solidaarselt TKM Grupp AS-le. Otsus on lõplik ja edasikaebamise võimalus puudub. TKM Grupp AS leiab jätkuvalt, et konkurentsiseaduse rikkumist ei ole toimunud, kuid KIA Auto AS täidab kohtuotsuse ja jätkab tavapärast äritegevust.

Menetlus algas 2014. aasta augustis, mil Läti Konkurentsiamet teavitas TKM Grupp AS-i ja KIA Auto AS-i otsusest, millega määrati trahv seoses väidetava konkurentsialase rikkumisega. Nimelt leidis Läti Konkurentsiamet, et KIA sõiduautode omanikel oli garantiitingimuste kohaselt, mis kehtisid ajavahemikul 2004-2009, kohustus teostada KIA sõiduautode regulaarset hooldust ainult KIA volitatud teenindustes ja et KIA autodesse tohtis paigaldada ainult KIA originaalvaruosi. KIA Auto AS ja TKM Grupp AS ei nõustunud Läti Konkurentsiamet järeldustega ja kaebasid otsuse edasi (börsiteade 16. septembril 2014), kuna nende hinnangul oli Läti Konkurentsiamet garantiitingimusi vääralt tõlgendanud ning lisaks ei saa TKM Grupp AS olla tekkinud olukorra eest vastutav KIA Auto AS-iga ühiselt või eraldi, olles ise vaid viimase valdusühing.

Pärast mitmeaastast menetlust otsustas Läti Vabariigi Riigikohus 22. detsembril 2021 saata asja tagasi administratiivsesse ringkonnakohtusse (börsiteade 22. detsembril 2021), viidates vajadusele teha põhjalik konkurentsivastase käitumise ja turumõju analüüs ning kontrollida Konkurentsiameti hinnangu täpsust ja turuanalüüsi. 2022. aasta septembris peatas ringkonnakohus menetluse Läti Konkurentsiameti taotluse alusel, et küsida eelotsust Euroopa Liidu Kohtult (börsiteade 15. septembril 2022). Eelotsus saadi 5. detsembril 2024 ning selles täpsustati, et Konkurentsiamet peab tõendama potentsiaalset ja piisavalt märkimisväärset konkurentsivastast mõju (börsiteade 05.detsembril 2024). Pärast eelotsuse saamist jätkas ringkonnakohus menetlust ja jättis 4. juunil 2025, vaatamata KIA Auto AS ja TKM Grupp AS poolt esitatud ulatuslikele selgitustele, avaldustele ja täiendavatele tõenditele, Konkurentsiameti otsuse jõusse. Pöördusime Riigikohtusse hinnangu andmiseks, sest ei nõustunud ringkonnakohtu järeldustega.

Läti Vabariigi Riigikohus leidis nüüd, et apellatsioonikohus oli hinnanud Konkurentsiameti otsust kooskõlas Euroopa Kohtu juhistega ning tuvastanud märkimisväärse potentsiaalse konkurentsivastase mõju ning ei peagi tegelikke tagajärgi tuvastama. Samuti märkis kohus, et emaettevõtte 100% osaluse kontroll loob eelduse otsustava mõju kohta tütarettevõtte tegevusele. Seetõttu ei näinud Riigikohus vajadust kassatsioonimenetluse algatamiseks.

