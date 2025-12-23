Equinor ASA: Tilbakekjøp av egne aksjer – fjerde transje for 2025

Nedenfor følger informasjon om transaksjoner foretatt under fjerde transje av Equinor ASAs (OSE:EQNR, NYSE:EQNR, CEUX:EQNRO, TQEX:EQNRO) tilbakekjøpsprogram for 2025.

Dato for når tilbakekjøpstransjen ble annonsert: 29. oktober 2025.

Tilbakekjøpstransjens varighet: 30. Oktober 2025 til senest 2. februar 2026.

Ytterligere informasjon om transjen kan finnes i børsmelding om dens oppstart datert 29. oktober 2025, tilgjengelig her: https://newsweb.oslobors.no/message/658156

Fra 15. desember til 19. desember 2025, har Equinor ASA kjøpt tilbake totalt 1.624.724 egne aksjer til en gjennomsnittspris på NOK 232,3171 pr. aksje.

Oversikt over transaksjoner:

Dato Handelsplass Aggregert daglig volum (antall aksjer) Daglig vektet gjennomsnittspris pr. aksje (NOK) Total daglig transaksjonsverdi (NOK) 15. desember OSE 321.000 233,3485 74.904.868,50 CEUX TQEX 16. desember OSE 326.000 229,7933 74.912.615,80 CEUX TQEX 17. desember OSE 319.724 232,6711 74.390.534,78 CEUX TQEX 18. desember OSE 323.000 233,1729 75.314.846,70 CEUX TQEX 19. desember OSE 335.000 232,6220 77.928.370,00 CEUX TQEX Totalt for perioden OSE 1.624.724 232,3171 377.451.235,78 CEUX TQEX Tidligere offentliggjorte tilbakekjøp under transjen











OSE 9.356.067 238,1437 2.228.088.156,85 CEUX TQEX Totalt 9.356.067 238,1437 2.228.088.156,85 Totale tilbakekjøp under transjen











OSE 10.980.791 237,2816 2.605.539.392,62 CEUX TQEX Totalt 10.980.791 237,2816 2.605.539.392,62





Etter gjennomføring av ovennevnte transaksjoner eier Equinor ASA totalt 55.338.984 egne aksjer, tilsvarende 2,16% av Equinor ASAs aksjekapital, inkludert aksjer under Equinors aksjespareprogram for ansatte (eksklusive Equinors aksjespareprogram for ansatte eier Equinor ASA 44.303.101 egne aksjer. tilsvarende 1,73% av aksjekapitalen).

Dette er informasjon som Equinor ASA plikter å offentliggjøre i henhold til EU Market Abuse Regulation og verdipapirhandelloven §5-12.

Vedlegg: En oversikt over alle gjennomførte handler under tilbakekjøpstransjen som er utført i ovennevnte tidsperiode er vedlagt denne meldingen og tilgjengelig på www.newsweb.no.

Kontaktpersoner:

Investor relations

Bård Glad Pedersen, senior vice president Investor Relations.

+47 918 01791

Presse

Sissel Rinde, vice president Media Relations.

+47 412 60 584

