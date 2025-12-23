Michelin: Disclosure of trading in own shares - December 23, 2025

23, Place des Carmes-Déchaux - 63000 CLERMONT-FERRAND

Information about securities repurchasing program
Regulated information
Issuer social denomination: Michelin – LEI 549300SOSI58J6VIW052
Types of securities: ordinary shares – Code ISIN FR001400AJ45
Date : December 23rd, 2025

Issuer NameIssuer codeTransaction
date		ISIN CodeDaily total volume (in number of actions)Daily weighted average price of shares acquiredPlatform
Compagnie Générale des Etablissements Michelin549300SOSI58J6VIW05223.12.2025FR001400AJ45890 93228,0605 eurosOver-the-counter
Compagnie Générale des Etablissements Michelin549300SOSI58J6VIW05223.12.2025FR001400AJ45356 37328,0605 eurosOver-the-counter


Issuer NameIssuer codePSI
Name		Issuer CodeTransaction date 

ISIN Code 		Unit PriceCurrencyQuantity boughtPlatformTransaction reference numberBuyback objective
Compagnie Générale des Etablissements Michelin549300SOSI58J6VIW052NATIXISKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6323.12.2025 FR001400AJ4528,0605Euro890 932Over-the-counter5309224Cancellation
Compagnie Générale des Etablissements Michelin549300SOSI58J6VIW052BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P8323.12.2025 FR001400AJ4528,0605Euro356 373Over-the-counter5309224Cancellation

