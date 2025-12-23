Michelin : Déclaration des transactions sur actions propres - 23 décembre 2025

23, Place des Carmes-Déchaux - 63000 CLERMONT-FERRAND

Informations sur les opérations réalisées dans le cadre d’un programme de rachat d’actions, hors contrat de liquidité
Information réglementée
Dénomination sociale de l’émetteur : Michelin – LEI 549300SOSI58J6VIW052
Référence de l’instrument financier : Actions ordinaires – Code ISIN FR001400AJ45
Date : 23 décembre 2025

Nom de l'émetteurCode Identifiant de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier (en nombre d'actions)Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché
Compagnie Générale des Etablissements Michelin549300SOSI58J6VIW05223.12.2025FR001400AJ45890 93228,0605 eurosGré à gré
Compagnie Générale des Etablissements Michelin549300SOSI58J6VIW05223.12.2025FR001400AJ45356 37328,0605 eurosGré à gré


Nom de l'émetteurCode IdentifiantNom du PSICode Identifiant PSIJour/heure de la transactionCode identifiant de l'instrument financierPrix unitaire (unité)DeviseQuantité achetéeCode identifiant marchéNuméro de référence de la transactionObjectif du rachat
Compagnie Générale des Etablissements Michelin549300SOSI58J6VIW052NATIXISKX1WK48MPD4Y2NCUIZ6323.12.2025 FR001400AJ4528,0605Euro890 932Gré à gré5309224Annulation
Compagnie Générale des Etablissements Michelin549300SOSI58J6VIW052BNP PARIBAS R0MUWSFPU8MPRO8K5P8323.12.2025 FR001400AJ4528,0605Euro356 373Gré à gré5309224Annulation

