Nova klúbburinn hf.: Guðný Halla ný í framkvæmdastjórn Nova

Guðný Halla Hauksdóttir hefur verið ráðin framkvæmdastjóri markaðssóknar og sölumála hjá Nova og tekur hún jafnframt sæti í framkvæmdastjórn fyrirtækisins. Guðný Halla kemur til Nova frá Icelandair þar sem hún hefur starfað sem forstöðumaður þjónustuupplifunar frá árinu 2021. Hún var forstöðumaður þjónustuupplifunar hjá Orkuveitu Reykjavíkur í fimm ár og þar áður starfaði hún hjá VÍS, Tal og Vodafone.
Guðný Halla er með viðskiptafræðigráðu frá Háskólanum í Reykjavík og MBA gráðu frá Háskóla Íslands.
Sylvía Kristín Ólafsdóttir, forstjóri Nova:
„Við tökum Guðnýju Höllu fagnandi, enda er alltaf gleðiefni að fá öflugt og reynslumikið fólk til starfa hjá fyrirtækinu. Hjá Nova spilum við alltaf til að sigra og erum í stöðugri sókn. Hluti af því er að leita sífellt leiða til að fara fram úr væntingum viðskiptavina okkar. Reynsla og þekking Guðnýjar Höllu mun koma sér vel fyrir Nova liðið og styrkja það enn frekar.“
Guðný Halla Hauksdóttir:
„Það er mjög spennandi að vera aftur komin í fjarskiptageirann eftir nokkurra ára hlé. Nova er einstakt fyrirtæki fyrir margra hluta sakir, en ekki síst vegna þess að þar er fólk sem er óhrætt við að vera öðruvísi, prófa sig áfram og alltaf reyna að gera betur. Þetta er umhverfi sem heillar mig og ég hef dáðst að Nova úr fjarlægð um langa hríð. Það er því spennandi að koma hér inn sem meðlimur í Nova liðinu og ég hlakka til að vinna með því frábæra fólki sem hér starfar.“
Um Nova
Nova var stofnað árið 2006 og er nú orðið eitt af stærstu og öflugustu fjarskiptafyrirtækjum landsins. Fyrirtækið á og rekur sína eigin virku innviði vítt og breitt um landið. Hjá Nova starfa um 157 starfsmenn á höfuðborgarsvæðinu, Akureyri og Selfossi. Í janúar var tilkynnt um að Nova hafi fengið hæstu einkunn fjarskiptafyrirtækja í Íslensku ánægjuvoginni sextánda árið í röð.
